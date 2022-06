Primo piano Augusta, comitato di gestione Adsp, il Comune nomina Dario Niciforo. Botta e risposta tra M5s e sindaco di

AUGUSTA – L’amministrazione comunale, senza annunci o comunicazioni tramite i canali solitamente adoperati, ha designato nei giorni scorsi l’ingegnere augustano Dario Niciforo nel comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, guidata dallo scorso marzo dal neo presidente Francesco Di Sarcina. La questione politica viene sollevata dal gruppo consiliare del Movimento 5 stelle, con una nota stampa diramata stamani nella quale si pone una questione di “opportunità” e in merito alla quale replica il sindaco, ufficializzando di fatto la nomina.

“Nel silenzio della opinione pubblica, abbiamo appreso della recente designazione del fratello del consigliere Marco Niciforo quale componente del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale – evidenzia il gruppo d’opposizione costituito dalla capogruppo Roberta Suppo, ex vicesindaco, e dai consiglieri Marco Patti e Chiara Tringali – Riteniamo tale nomina gravemente inopportuna e poco rispettosa di quel senso di fiducia a cui gli amministratori politici del nostro territorio dovrebbero aspirare. Ennesimo segnale di debolezza del governo di città, per cui chi è salito sul carro del vincitore deve in qualche modo averne un ritorno. Attualmente sul sito dell’Adsp non è stato ancora pubblicato il curriculum vitae dell’ing. Niciforo, e quindi non possiamo apprezzare le esperienze passate che ne hanno determinato la nomina, e confidiamo che il presidente Di Sarcina voglia renderlo velocemente pubblico, in modo da poterne essere tutti edotti. Questa amministrazione non è stata neppure sfiorata dal dubbio che sia inopportuno nominare in seno al comitato il fratello del consigliere nonché cognato di una dipendente, moglie del consigliere medesimo! Siamo ragionevolmente certi che i toni rabbiosamente spesi in passato dal consigliere Niciforo sulla governance dell’Autorità portuale – “una Ferrari guidata da nani” – nel futuro vireranno al sereno“.

I consiglieri 5 Stelle guardano anche a un’altra casella da riempire per il comitato di gestione dell’ente che ha competenza sui porti di Augusta e Catania. “Nel frattempo, il fustigatore Musumeci – al quale era stato chiesto aiuto per stoppare alcuni candidati alla Presidenza dell’Adsp non graditi all’Amministrazione – “dimentica” di nominare il componente di sua pertinenza del Comitato di gestione che così rimane monco – aggiungono – Anche questo nel silenzio più assoluto di tutti. All’improvviso, viene meno l’interesse per le sorti della nostra portualità che, al tempo, era invece nel cuore di tanti. Oggi le caselle sono tornate al loro posto, si starà pensando che tutto è bene quel che finisce bene. Ma forse, per il porto di Augusta, non è proprio così“.

Ricordiamo che del comitato di gestione, presieduto da Francesco Di Sarcina con segretario generale Attilio Montalto, fanno attualmente parte il contrammiraglio Giancarlo Russo (comandante Direzione marittima di Catania), il capitano di vascello Michele Maltese (comandante Capitaneria di porto di Augusta), l’ingegnere Giuseppe Galizia (per il Comune di Catania) e adesso appunto l’ingegnere Dario Niciforo (per il Comune di Augusta).

Contattati dalla Redazione, mentre il consigliere comunale di maggioranza Marco Niciforo non ha inteso replicare al gruppo consiliare pentastellato, è il sindaco Giuseppe Di Mare a ufficializzare per la prima volta e motivare la nomina di competenza dell’amministrazione comunale.

“Abbiamo creato una grande sinergia con l’attuale governance della Adsp e con tutti gli operatori portuali – premette il primo cittadino – Dunque, la strada è tracciata e siamo certi che finalmente ci saranno importanti risultati per il nostro porto. Per noi, come è sempre stato dall’inizio di questa nostra esperienza amministrativa, vale unicamente la regola delle competenze. In quest’ottica si inquadra la nomina dell’ing. Niciforo, persona il cui assoluto e limpido profilo professionale è riconosciuto in città e negli ambienti di lavoro“.

“Siamo sempre apertissimi al confronto ma determinati a compiere tutte le scelte che la città richiede, assumendoci la responsabilità politica ed istituzionale delle decisioni che, siamo certi, creeranno le migliori opportunità per il nostro territorio. Per questioni di stile, meglio non addentrarsi in questioni che attengono al privato delle persone – che di sicuro non sfuggiranno ai consiglieri del gruppo M5s – e che devono restare estranee al dibattito pubblico – afferma in replica ai consiglieri pentastellati – Quindi, avanti con il grande lavoro che ci aspetta, al fianco del presidente Di Sarcina che abbiamo fortemente voluto ad Augusta, sulle cui capacità, competenza e disponibilità sappiamo di poter fare affidamento“.

