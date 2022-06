Primo piano Augusta, affidato servizio di prevenzione incendi aree comunali. Ecco quali sono di

AUGUSTA – È stato affidato il servizio di prevenzione incendi aree comunali, con determina del responsabile del settore Ecologia (7 giugno), concludendo un iter avviato con l’indagine di mercato dello scorso 17 maggio.

Svolgerà il servizio la ditta “Garden Center” di Augusta, che ha offerto il ribasso del 48,00 per cento per l’importo di 17.004 euro oltre Iva, cioè complessivi 20.744,88 euro. L’ammontare dell’appalto era di 32.700 euro oltre Iva, per complessivi 39.894 euro, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo offerto.

Le attività, che la ditta aggiudicataria dovrà espletare in quindici giorni feriali, consistono nel “diserbo meccanico e/o fascia tagliafuoco (ampiezza minima metri 10) e/o pulizia ciglio stradale ed il relativo smaltimento a discarica del materiale delle aree comunali”.

Il Comune ha previsto quattro lotti: “Centro storico”, “Borgata”, “Monte” e “Brucoli”. Il primo lotto, “Centro storico“, riguarda il diserbo dell’area di circa 18mila metri quadrati tutta intorno al Castello svevo, compreso il sentiero che conduce dai giardini pubblici alla Porta spagnola, fino alla strada, le aree con vegetazione nei pressi della strada che costeggia la vecchia darsena e la pulizia del ciglio stradale del cosiddetto lungomare Paradiso. Il secondo lotto, “Borgata“, prevede la creazione di fasce tagliafuoco nell’area approssimativamente compresa tra via delle Saline, via Di Vittorio e viale Aldo Moro, nonché il diserbo dell’area sotto il cavalcaferrovia di corso Sicilia, intorno alla palestra dell’istituto comprensivo “Todaro” e l’area della rotatoria della statale 193 (altezza stazione di servizio Lukoil). Il terzo lotto, “Monte“, prevede fasce tagliafuoco in un’area a verde di via Modena (Punta Izzo), il diserbo di due aree tra via D’Annunzio e via Vignali Longo (Vetrano), di cinque aree intorno a via Panoramica (due aree nelle adiacenze di via Eraclito e via della Batteria e tre aree fra la cosiddetta “salita dei vigili del fuoco” e via Hegel), la pulizia del ciglio stradale di via Brancati e del tratto di via Falcone tra via Brancati e via Borsellino. Il quarto lotto, “Brucoli“, riguarda il diserbo delle due principali aree a verde della cosiddetta “Brucoli 2”, delle aree intorno al palasport di Brucoli e fasce tagliafuoco per la limitrofa area di sosta concessa dall’Enel al Comune.

“Si informano i cittadini – ha reso noto all’inizio della settimana Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica – che nei prossimi giorni partirà una campagna di messa in sicurezza antincendio con il sistema taglia/fuoco e scerbatura di molte aree publiche della città. Tutto ciò al fine di prevenire ed evitare incendi che nel periodo estivo sono oggetto di pericolosi incidenti a persone e cose“.

“Si invitano tutti i cittadini proprietari di terreni – ha aggiunto – a mantenerli puliti da sterpaglie rovi o vegetazione secca in quanto possibili fonti di incendi così come disposto da ordinanza sindacale (numero 12 del 04/05/2022), ricordando che la mancata osservanza sarà sanzionata secondo la norma prevista. L’importante sforzo messo in campo non può e non deve essere vanificato da negligenze di tutti noi“.

L’assessore si riferisce all’ordinanza adottata dal sindaco Giuseppe Di Mare, che dispone il divieto dal 15 giugno al 30 settembre, “in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale di: usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco, accendere fuochi di ogni genere”. Inoltre, dispone la pulizia del verde e la creazione di sostanziali fasce tagliafuoco a carico dei privati, da effettuare entro il 14 giugno per i terreni di competenza, che siano tra l’altro proprietari o conduttori di villette e aree agricole in stato di abbandono, che siano gestori di impianti industriali, responsabili di cantieri edili e stradali, responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, che siano proprietari, conduttori o gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura.

Le sanzioni amministrative applicabili, a seconda delle violazioni contestate, vanno da 25 a 10.329 euro, oltre all’eventuale addebito di ipotesi di reato.

(Nella foto di repertorio in copertina: vigili del fuoco alla Porta spagnola)