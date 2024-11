Primo piano Alluvione Emilia-Romagna, per aerosoccorritore augustano la medaglia d’argento al merito di Marina di

AUGUSTA – Medaglia d’argento al merito di Marina per il capo di seconda classe della Guardia costiera, Marco Di Maura, augustano di 31 anni, di stanza alla Base aeromobili nucleo aereo e sezione volo elicotteri di Pescara quando, il 17 maggio 2023, con l’elicottero Aw 139 si alzò in volo per raggiungere il Ravennate sommerso dall’alluvione.

L’importante decorazione della Repubblica italiana gli è stata concessa con decreto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, firmato lo scorso 6 novembre, visto il parere del capo di stato maggiore della Marina.

Insieme al giovane augustano, alla sua prima missione di soccorso essendosi abilitato al soccorso marittimo a mezzo verricello appena sei mesi prima, due piloti, un operatore di bordo e uno specialista di elicottero.

A descrivere la sua impresa sono le parole contenute nel decreto ministeriale di concessione della medaglia: “Aerosoccorritore e membro dell’equipaggio di elicottero della Guardia Costiera, intervenuto in soccorso alle popolazioni romagnole colpite da disastrosa alluvione. Nonostante le proibitive condizioni meteorologiche non esitava ad alzarsi in volo per raggiungere le località colpite dalla calamità. A più riprese, con estremo coraggio e sprezzo del pericolo, ammainato tramite verricello di soccorso sui tetti, balconi e finestre delle case allagate, si prodigava oltre ogni limite portando in salvo molteplici persone, sottraendole a grave pericolo. Nella circostanza evidenziava elevatissima professionalità e con audacia ed encomiabile spirito altruistico, esponeva al rischio la propria incolumità per la salvezza degli altri, elevando il lustro della Marina Militare italiana”.

La terribile tempesta sull’Emilia-Romagna, seconda ondata di nubifragi in quel mese, tra il 15 e il 17 maggio, causò l’esondazione di 21 fiumi e allagamenti diffusi in 37 comuni, con il tragico bilancio di 15 morti e oltre ventimila sfollati.

Raggiunto telefonicamente da La Gazzetta Augustana.it, il capo di seconda classe Marco Di Maura intende ribadire quanto espresso pubblicamente proprio a margine dell’operazione di soccorso: “Quel giorno in piazzale dissi “Lo giuro!” con fermezza e fierezza – in riferimento al giuramento per il Corpo delle capitaneria di porto, risalente al 2014 – Oggi ho onorato quel giorno nel migliore dei modi, aiutando delle persone che stanno vivendo momenti di paura e disperazione. La Guardia costiera è dalla vostra parte, non solo quando siete in pericolo per mare, ma anche per terra! Resistete per favore e tenete duro!“.