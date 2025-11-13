Primo piano Amianto nel petrolchimico, Inps condannato a riconoscere benefici contributivi a ex operaio di Augusta di

AUGUSTA – Dopo anni di battaglie giudiziarie, arriva finalmente giustizia per l’augustano Salvatore Patania, ex operaio allo stabilimento petrolchimico che fu dell’Enichem a Priolo Gargallo. La Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha condannato l’Inps a riconoscere i diritti del lavoratore esposto all’amianto.

La decisione accoglie le tesi dell’avvocato Ezio Bonanni, legale del lavoratore e presidente dell’Osservatorio nazionale amianto (Ona), che aveva già ottenuto l’annullamento della precedente sentenza della stessa Corte d’appello. Segna un passaggio fondamentale nella giurisprudenza in materia di esposizione professionale all’amianto, come evidenzia il comunicato stampa dell’Ona, stabilendo che “il periodo di rischio deve essere determinato in base alle effettive condizioni di lavoro e alla data delle bonifiche nei siti contaminati“.

Patania ha lavorato per oltre quindici anni come operaio montatore alle dipendenze della “Siciltecnica srl” e della “C.L.A.I. srl”. Solo dopo il pensionamento e la diagnosi di nodulità polmonare ha scoperto di essere stato esposto alla “fibra killer”. Nonostante i riconoscimenti tecnici dell’Inail, l’Inps aveva negato i benefici contributivi per prepensionamento, ritenendo l’esposizione inferiore ai dieci anni.

Il ricorso del lavoratore era stato respinto sia in primo grado che in appello, finché l’avvocato Bonanni non ha portato il caso in Cassazione, che ha riconosciuto la validità delle prove documentali e ribaltato le due decisioni affermando un principio fondamentale: “Il termine ultimo di esposizione all’amianto non può essere determinato in base all’entrata in vigore della legge 257/1992, ma deve tener conto delle effettive condizioni di lavoro e delle bonifiche realmente eseguite”. La Suprema Corte ha quindi annullato le sentenze precedenti disponendo un nuovo giudizio, poi conclusosi con la condanna dell’ente.

La Corte d’appello di Catania ha riformato le precedenti sentenze e ha condannato l’Inps a riconoscere a Patania: l’aumento della pensione in media di 400 euro mensili con gli arretrati degli ultimi 5 anni che ammontano a 25mila euro circa, il diritto alla rivalutazione contributiva, il pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, per un totale di oltre 17mila euro, il rimborso delle spese generali e di quelle della consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) del primo grado.

“Ringrazio l’Ona, Calogero Vicario della sede territoriale della Sicilia, l’on. Pippo Gianni componente del Comitato tecnico scientifico, e soprattutto gli avvocati Bonanni e Scuderi – dichiara l’ex operaio Patania – Dopo anni di ingiustizie, questa è una vittoria storica“.

(Nella foto di copertina: Salvatore Patania con la moglie)