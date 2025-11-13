Primo piano Augusta, sospesa la raccolta della plastica per stop impianto di conferimento a Catania di

AUGUSTA – Chiude al conferimento l’impianto catanese di selezione rifiuti differenziati, “Domus ricycle srl“, che il Comune di Augusta aveva individuato per assicurare la continuità dello smaltimento di alcune frazioni a seguito dell’impossibilità di conferirle al più vicino impianto della “Ecomac smaltimenti srl”, che a luglio ha visto bruciare l’area di scarico rifiuti plastici e i materiali stoccati.

Mentre i rifiuti con codici Cer 15.01.01 (imballaggi di carta e cartone) e 20.01.01 (carta e cartone) continuano a viaggiare verso l’impianto di contrada San Cusumano, quelli con codici Cer 15.01.04 (imballaggi metallici),15.01.06 (imballaggi in materiali misti) e 15.01.07 (imballaggi di vetro) erano di recente destinati all’impianto sulla strada Primosole a Catania.

“A causa dell’improvviso blocco dei conferimenti dei rifiuti con codice CER 150106 (imballaggi in plastica e metallo) da parte dell’impianto di selezione Domus Ricycle Srl, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metallo è sospesa dalla data odierna fino a nuova comunicazione“. Con questa comunicazione, diramata ieri pomeriggio, mercoledì 12 novembre, dal Comune di Augusta sui propri canali web e social, si è aperta per gli uffici competenti dell’ente locale la necessità di individuare tempestivamente un’alternativa.

(Foto di copertina: generica)