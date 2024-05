Primo piano Anto & Seba al 7° anno di connubio artistico, con “Lautaro” nella testa di

AUGUSTA – Hanno di recente raggiunto i sette anni di connubio artistico “Anto & Seba“, nomi abbreviati di Antonio Caruso e Sebastiano Limma, duo comico per vocazione nel tempo libero concesso dai rispettivi lavori.

Quasi settemila i follower tra Facebook e Instagram, canali social attraverso i quali divulgano la propria voglia di far divertire, sempre e comunque, come negli anni della pandemia. Il loro format radiofonico “Eppy momenz”, trasmesso da Radio Avalos su web e social, ha allietato le giornate dei concittadini costretti in casa dalle misure sanitarie governative. E ben tre attività della ristorazione cittadina hanno dedicato un prodotto culinario originale ad “Anto & Seba” nel menù.

Per condividere la gioia del settimo anno di vita, “Anto & Seba” si sono recati nei giorni scorsi nel Catanese, a Motta Sant’Anastasia, dove hanno incontrato il “sosia ufficiale“, così recita il suo profilo da tiktoker, di Lautaro Martinez, prolifico attaccante argentino e capitano dell’Inter neo campione d’Italia.

Il “sosia ufficiale” di Lautaro, il mottese Fabrizio Abate, si è fatto conoscere ben oltre lo Stretto grazie a una recente apparizione in un video de “Gli Autogol“, noto trio lombardo di youtuber, imitatori e conduttori radiofonici che vanta alcuni milioni di follower.

Nel rinnovare il proposito di divertirsi e divertire, “Anto & Seba” fanno sapere: “Realizzeremo interessanti progetti futuri insieme con Fabrizio “Lautaro” Abate“.