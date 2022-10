Elezioni regionali 2022 Ars, Schifani convoca prima seduta per il 10 novembre. Sarà il debutto dei 5 deputati siracusani di

SIRACUSA – Si terrà giovedì 10 novembre, alle ore 11, la prima seduta della nuova legislatura (diciottesima) dell’Assemblea regionale siciliana. Lo ha deciso il neo presidente della Regione, Renato Schifani, che ha appena firmato il decreto di convocazione dell’Aula, con il relativo ordine del giorno: costituzione dell’Ufficio provvisorio del Consiglio di presidenza, giuramento dei settanta deputati ed elezione del presidente dell’Assemblea.

Sarà la prima seduta assoluta a Palazzo dei Normanni per i cinque deputati regionali eletti nel collegio provinciale di Siracusa lo scorso 25 settembre e proclamati solo il 14 ottobre dalla presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale aretuseo, a seguito dei gravi ritardi per le criticità rilevate nei verbali di numerose sezioni del capoluogo in particolare e della provincia.

I cinque, tutti al debutto all’Ars, sono: l’avolese Luca Cannata (Fratelli d’Italia), che nel frattempo si è insediato alla Camera dei deputati, carica per la quale opterà successivamente, il melillese Giuseppe Carta (Mpa), che resta anche sindaco di Melilli, il rosolinese Riccardo Gennuso (Forza Italia), il siracusano Carlo Gilistro (M5s) e il floridiano Tiziano Spada (Pd).