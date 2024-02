Primo piano Asp Siracusa, appello ai giovani neo laureati: “Aderite ai bandi, specie per i pronto soccorso” di

SIRACUSA – L’emanazione da parte dell’Asp di Siracusa dei bandi pubblici aperti, per la ricerca urgente di personale medico (attraverso contratti a tempo determinato o incarichi libero professionali) in particolare nelle specialità sanitarie più critiche riguardo alla carenza di organico nelle strutture sanitarie della provincia, ha già riscosso in pochi giorni una “importante adesione, specialmente tra il personale medico in possesso di specializzazione“. Lo rende noto stamani il neo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria, Alessandro Caltagirone, ringraziando quanti hanno presentato le istanze e invitando altri ad aderire.

Lancia infatti un appello ai giovani neo laureati. “Mi sento di ringraziare i medici che hanno dato la propria disponibilità, manifestando un importante segnale di collaborazione – dichiara il commissario straordinario Alessandro Caltagirone – Colgo l’occasione per rivolgere un appello ai giovani neo laureati invitandoli ad aderire quanti più possibili ai bandi, specie per le aree più critiche quali, ad esempio, quelle dei Pronto soccorso, e mi sento di rassicurarli poiché, nell’immissione in servizio, saranno costantemente affiancati da personale medico esperto, considerato che per molti di questi giovani medici potrebbe trattarsi di una prima esperienza nei reparti dell’area di Emergenza“.

A tal proposito, poiché tra i requisiti di partecipazione specificati negli avvisi pubblicati nella sezione “Bandi di concorso” del sito web dell’Asp, è previsto, tra l’altro, il possesso dell’attestato del corso di Bls, Blsd o Pblsd, il manager precisa che coloro che ne sono sprovvisti “potranno ugualmente presentare domanda di partecipazione all’Avviso aperto annunciando nella stessa che si sta procedendo all’iscrizione al corso e, successivamente, trasmettere pec di avvenuto conseguimento dell’attestato“. In alternativa, “acquisire informazione presso l’Azienda o l’Ordine provinciale dei medici cui abbiamo chiesto la disponibilità o comunque presso qualsiasi altra Organizzazione abilitata, della prima data utile per l’iscrizione ad uno dei corsi di primo soccorso e presentare domanda di partecipazione ai bandi aperti dell’Azienda a conseguimento dell’attestato avvenuto“.

“Un appello dunque ai giovani medici ad aderire senza remore ai bandi dell’Asp di Siracusa – conclude Caltagirone – poiché soltanto unendo le forze potremo risolvere le criticità nel sistema sanitario di questa provincia”.

(Nella foto di repertorio in copertina: pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” di Augusta)