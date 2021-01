News Asp Siracusa, conclusa vaccinazione anti Covid personale sanitario. Al via pre-adesioni per le prossime categorie di

SIRACUSA – Sono concluse, in attesa del previsto richiamo, le vaccinazioni anti-Covid del personale sanitario dell’Asp di Siracusa impegnato in prima linea a fronteggiare l’emergenza pandemica. Eseguite infatti le vaccinazioni sul personale sanitario di Covid center, Pronto soccorso, reparti di Rianimazione, Usca, sul personale di emergenza-urgenza come gli operatori del 118 e dei restanti reparti degli ospedali della provincia.

Lo rende noto l’Asp, facendo sapere che prosegue la campagna anti Sars Cov2, “in ossequio alle direttive ministeriali e regionali – si legge nel comunicato – estendendo la vaccinazione alle altre categorie previste dal Piano strategico“. Pertanto la campagna vaccinale è adesso dedicata ai soggetti più fragili, come gli ospiti delle Case di riposo per anziani e Rsa, e al personale sanitario e socio-sanitario dei presidi residenziali per anziani.

La Direzione strategica aziendale fa sapere altresì che “si è determinata, in riunione dell’Unità di crisi, ad includere nelle vaccinazioni, in questa fase, contestualmente ed in modo proporzionale, altre categorie target come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, odontoiatri e farmacisti“.

Tali categorie possono proporre la propria candidatura compilando la scheda nella piattaforma regionale sezione “Vaccino Covid-19”, accessibile anche dall’home page del sito internet e dalla pagina Facebook dell’Asp di Siracusa, oppure comunicando a mezzo email la propria disponibilità al Distretto sanitario dell’Asp competente per territorio.