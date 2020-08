Primo piano Asp Siracusa, si è insediato il neo direttore sanitario Salvatore Madonia di

SIRACUSA – Si è insediato stamani il nuovo direttore sanitario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Madonia, 56 anni, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Catania, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Proviene dall’Asp di Enna, dove è direttore del Dipartimento di Prevenzione e direttore dell’Unità operativa complessa Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica.

Madonia ha svolto attività in diverse realtà sanitarie siciliane. È stato, tra l’altro, direttore dell’Ufficio di Sanità marittima di Siracusa, ha prestato servizio presso l’Ufficio di Sanità marittima di Augusta ed è stato direttore sanitario di presidio degli ospedali di Nicosia e Leonforte.

La nomina del nuovo direttore sanitario, che completa così la direzione strategica aziendale assieme al direttore amministrativo Salvatore Iacolino, il cui incarico è stato rinnovato il 29 luglio scorso, è stata deliberata dal direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, il 17 agosto e pubblicata all’Albo pretorio aziendale il 23 agosto.

Salvatore Madonia, nato a Messina e residente ad Augusta, è in possesso di una adeguata e complessiva esperienza professionale acquisita nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione ed in qualità di Direttore della Struttura Complessa di Igiene degli Ambienti di Vita “requisito, tra le altre notevoli qualità professionali e morali, – sottolinea il direttore generale – che abbiamo ritenuto essenziale e di valutazione per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario di questa Azienda anche in considerazione della sua comprovata conoscenza della realtà e delle esigenze del territorio siracusano e, soprattutto, delle necessità che si sono manifestate con l’emergenza coronavirus, nonché per rafforzare i controlli presso lo stesso Dipartimento. Al nuovo direttore sanitario esprimo, assieme al direttore amministrativo Salvatore Iacolino, il benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro”.

“Ringrazio per la fiducia accordatami – dichiara il direttore sanitario Salvatore Madonia – con la certezza che profonderò il massimo impegno all’insegna della più proficua collaborazione e sinergia, con professionalità e spirito di servizio, nell’interesse dei bisogni sanitari di questo territorio”. E come primo impegno stamane ha incontrato i componenti l’Unità di Crisi aziendale per l’emergenza Covid-19 e i rappresentanti dei medici di medicina generale.

Il direttore sanitario uscente, Anselmo Madeddu, nei confronti del quale il direttore generale e il direttore amministrativo esprimono “ringraziamenti per il proficuo impegno profuso negli anni”, come rende noto l’Asp, “rientra nel suo ruolo di direttore del Dipartimento dell’Assistenza Distrettuale e dell’Integrazione socio-sanitaria”.