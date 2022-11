Primo piano Atletica Augusta, baby podisti in luce alla gara provinciale di Floridia dedicata a Federico Santangelo di

AUGUSTA – Si è svolta a Floridia, la scorsa domenica, una prova del campionato provinciale di corsa su strada per le categorie giovanili, da esordienti a cadetti. I baby podisti della scuola di atletica leggera dell’Atletica Augusta si sono distinti per partecipazione e talento, in quella che è stata la prima edizione del trofeo dedicato a Federico Santangelo, studente dell’istituto “Quasimodo” di Floridia e podista dell’Asd Siracusatletica, scomparso due anni fa in un incidente stradale diventato un caso mediatico nazionale.

Alla mattinata di sport e ricordo hanno preso parte oltre duecento bambini, con ben undici squadre partecipanti della provincia di Siracusa. Presenti i genitori di Federico, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Quasimodo”, Salvatore Cantone, l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Marco Carianni e i compagni di scuola del compianto ragazzo.

La manifestazione ha previsto medaglie per tutti i bambini più piccoli della categoria Esordienti 5 anni e per i primi sei posti per le restante categorie. La scuola dell’Atletica Augusta ha partecipato con quindici atleti, accompagnati dai rispettivi genitori e guidati dal coordinatore Lino Traina, e molti di loro hanno ricevuto una medaglia: nella categoria Esordienti 8 maschile, al 3° posto Francesco Serra e al 5° posto Nicolò Spinali, nella femminile Maria Giuffrida al 4° posto; nella categoria Esordienti 10 maschile, Flavio Spinali ha conquistato la 2ª piazza, mentre nella femminile Giada D’Augusta si è piazzata 5ª.

Per i baby podisti è stata la seconda gara dell’anno, dopo la ventunesima edizione della “Stramegara” di Augusta corsa da campioni e atleti di tutte le età il 23 ottobre scorso. La scuola di atletica leggera, quest’anno con oltre 50 bambini, è infatti ripartita a settembre, nella palestra dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, dove gli allenamenti si svolgono il lunedì e mercoledì dalle ore 17 alle 18.