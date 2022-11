Primo piano Augusta, raffica di convocazioni del consiglio comunale. Il 29 tocca al presidente Adsp, Di Sarcina di

AUGUSTA – Tornerà a riunirsi oggi, 21 novembre, il consiglio comunale, dopo l’ultima seduta risalente allo scorso 18 ottobre. E il presidente Marco Stella ne convoca tre nell’arco di poco più di una settimana, in sessione straordinaria e in seduta pubblica nell’aula “Giacinto Franco” di palazzo San Biagio, per lunedì 21, giovedì 24 e martedì 29 novembre.

All’ordine del giorno del consiglio comunale odierno, che si aprirà alle ore 18,30, la “3ª variante del progetto Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024“, una “variazione al bilancio di previsione 2022-2024“, e il riconoscimento di quattro debiti fuori bilancio, di cui due da finanziare.

Giovedì 24 alle ore 18, i consiglieri comunali torneranno in aula su alcune interrogazioni presentate nei mesi scorsi dall’opposizione e su tre mozioni di indirizzo, segnatamente: mozione per la convocazione di una seduta monotematica “sull’ospedale “Muscatello”, livello dei servizi, criticità, disservizi e prospettive future“; mozione “urgente” sulla proposta di donazione delle opere di riqualificazione del cosiddetto belvedere di via Colonnello Salerno, al Monte, avanzata cinque mesi fa dai consiglieri comunali del M5s della passata consiliatura; mozione per l’estensione del servizio bus urbano alle contrade Samperi e Malfitano.

Martedì 29 alle ore 18 si terrà una seduta con ordine del giorno “Incontro con il presidente Adsp Sicilia orientale ing. Francesco Di Sarcina“, per la prima volta nell’aula consiliare del presidente, insediatosi lo scorso marzo, dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che ha competenza sui porti commerciali di Augusta, Catania e Pozzallo.

Le sedute consiliari sono visibili in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale del Comune di Augusta.

(Nella foto di repertorio in copertina: consiglio comunale di Augusta)