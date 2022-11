Primo piano Augusta, cappella Lavaggi bene vincolato ma nel degrado. “Lamba Doria” sollecita intervento di

AUGUSTA – Assicurare un intervento di manutenzione alla cappella gentilizia della famiglia Lavaggi nel cimitero di Augusta, dove riposano le spoglie mortali dell’eroico aviere Giovanni Lavaggi, medaglia d’oro al valor militare. È questo l’obiettivo dell’associazione culturale “Lamba Doria“, che esattamente due anni fa segnalò alle istituzioni preposte lo stato di degrado in cui tuttora versa l’edificio privato (vedi collage in copertina, con foto di allora).

A quelle segnalazioni seguì la risposta formale della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, certificando che la cappella risulta “di pregio storico-artistico, dunque da tutelare e salvaguardare“. La stessa Soprintendenza aggiungeva che “con l’apposizione del vincolo gli eredi sono tenuti alla manutenzione del monumento, per non pregiudicare il paesaggio circostante e non compromettere il contesto storico architettonico, dunque un intervento di manutenzione, visto lo stato in cui si trova il monumento, è assolutamente necessario e non procrastinabile“.

“Per questo – si legge nella nota odierna del sodalizio, presieduto da Alberto Moscuzza e con Francesco Paci referente locale – il Comune di Augusta nella persona del Sindaco e la Soprintendente ai Beni culturali di Siracusa si adoperarono subito a contattare gli eredi dell’eroe di guerra augustano Giovanni Lavaggi, le cui spoglie sono conservate all’interno della cappella, sollecitandoli in un celere e tempestivo intervento di manutenzione del manufatto storico, ma ad oggi tutto fermo!“. “Non ci arrendiamo e vigileremo – prosegue la nota – sulla salvaguardia del nostro patrimonio“.

L’aviere Giovanni Lavaggi perì nel 1935, in missione, per un incidente aereo nel quale perse la vita anche il ministro dei lavori pubblici Luigi Razza. All’eroe augustano è stata intitolata un’importante via della Borgata e una lapide marmorea fu eretta in sua memoria nel palazzo del centro storico dove nacque.