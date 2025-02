Sport Atletica Augusta, baby runner sugli scudi alla corsa campestre di Sampieri di

AUGUSTA – Ieri nella pineta forestale di Sampieri, frazione balneare del comune di Scicli, si è disputata la prima prova del campionato provinciale individuale di corsa campestre nel Ragusano riservato alle categorie giovanili.

Nonostante la pioggia battente, l’evento ha visto una grande partecipazione di atleti e pubblico, accorsi per assistere alle prestazioni dei podisti in erba.

Tra le numerose squadre partecipanti, l’Asd Atletica Augusta si è distinta con la scuola di atletica leggera neroverde che ha ottenuto diversi podi e piazzamenti di rilievo nelle categorie dei più piccoli.

Nella categoria Esordienti 5 (riservata ai baby atleti di 5, 6 e 7 anni) sulla distanza di 200 metri: Andrea Albani 2° classificato, Mattias Patania 12° classificato. Tra gli Esordienti 8 (8-9 anni) sui 400 metri: Andrea Giuffrida 5° classificato, Samuele Steno 13° classificato. Nella categoria Esordienti 10 (10-11 anni) sulla distanza di 600 metri: Martina Prisutto 2ª classificata, Nicolò Spinali 3° classificato. Tra i Ragazzi, sulla distanza di 1 km, Lorenzo Di Grande 6° classificato. Nella categoria 5, Leonardo Spicuglia Egger 8° classificato.

“I risultati ottenuti – riferisce Lino Traina, dirigente della società neroverde – sono motivo di orgoglio per la dirigenza e gli insegnanti della scuola di atletica, che vedono premiati i loro sforzi e la passione trasmessa ai ragazzi“. Quest’anno la scuola di atletica leggera conta circa 60 allievi, che si allenano settimanalmente nella palestra dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” e all’aperto in piazza Unità d’Italia.

L’Atletica Augusta rende noto che è già al lavoro per preparare una manifestazione di marcia a livello regionale, con alcuni podisti olimpici quali testimonial, in programma in città per il prossimo 31 maggio. “L’evento coinvolgerà tutte le categorie giovanili e rappresenterà un’occasione per ricordare i fasti del passato – annuncia Traina – quando Augusta ospitò i campionati italiani assoluti di marcia nel 2004“.