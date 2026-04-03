News Pet therapy nelle pediatrie: “Code in corsia”, l’iniziativa dell’associazione augustana di

AUGUSTA – Si è svolto all’ospedale di Lentini, nella mattinata del 1° aprile, il primo dei tre appuntamenti del progetto “Code in corsia” promosso dalla “Associazione Impronte“, di Augusta. Un’iniziativa di Interventi assistiti con gli animali (Iaa) di natura ludico-ricreativa che ha portato serenità, emozione e momenti di relazione autentica tra i piccoli pazienti del reparto di Pediatria.

Protagonista della giornata è stata Arya, un galgo spagnolo di 9 anni, in servizio da cinque. Grazie alla “Associazione Levrieri Piemonte”, è stata recuperata da una perrera (un canile) in Spagna dove questi cani, considerati animali da reddito per le corse, verrebbero spesso abbandonati o uccisi una volta ritenuti non più competitivi. Nonostante un vissuto difficile, Arya ha svolto il suo ruolo con straordinaria dolcezza, interagendo con sette pazienti di età compresa tra 1 e 15 anni.

La presidente dell’associazione, Alessia Aleppo, ha sottolineato come “quella di oggi sia stata una tripla sfida, per la tipologia del cane, per il suo vissuto e per i piccoli a cui ha portato amore”. Durante la mattinata, i bambini, accompagnati dai genitori, hanno partecipato anche ad attività educative, in un contesto che, come evidenziato dall’associazione, “contribuisce concretamente a umanizzare la cura e a restituire ai piccoli pazienti momenti di normalità anche in ospedale”. I piccoli pazienti anche ricevuto in dono le tradizionali uova di Pasqua.

Tutte le attività si sono svolte nel pieno rispetto dei protocolli previsti e delle linee guida nazionali, grazie anche alla collaborazione dell’Asp veterinaria di Siracusa, garantendo sicurezza per pazienti, operatori e animali coinvolti.

L’associazione augustana esprime soddisfazione per l’importante apertura da parte della struttura, ringraziando in particolare il direttore sanitario dell’Asp, Salvatore Madonia per “il coraggio dimostrato nell’aver consentito per la prima volta lo svolgimento di attività di questo tipo all’interno dell’ospedale e per aver prontamente creduto nel progetto“. Presenti all’iniziativa anche il direttore medico di presidio Andrea Conti, la direttrice del reparto di Pediatria, Tiziana Sciacca con il suo staff e i medici veterinari del Servizio di Lentini e del Dipartimento Veterinario.

Nel programma del progetto, un seguito il 2 aprile all’ospedale “Di Maria” di Avola e iniziativa conclusiva stamani, 3 aprile, all’ospedale “Umberto I” di Siracusa, confermando un percorso volto a rafforzare l’umanizzazione delle cure attraverso il valore della relazione tra uomo e animale.