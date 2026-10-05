Primo piano Atletica Augusta, riparte la scuola di atletica leggera tra il “Ruiz” e la pista del “Fontana” di

AUGUSTA – Riparte oggi la Scuola di atletica leggera dell’Asd Atletica Augusta, con gli allenamenti distribuiti tra la palestra dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” e la pista di atletica del campo sportivo comunale “Fontana”.

Per la società neroverde guidata da Lino Traina riprende così a pieno regime anche l’attività della scuola, mentre la stagione agonistica si era già aperta domenica 27 settembre a Priolo Gargallo, in occasione dell’11° Trofeo Angelo Custode, sia per il settore giovanile sia per i master.

In evidenza soprattutto i giovani dell’Atletica Augusta (vedi foto di copertina), che a livello di squadra conquistato il terzo posto assoluto a livello provinciale nella categoria Ragazzi.

Sul piano individuale, nella categoria EF8, Laura Di Grande ha ottenuto il terzo posto. Tra gli EM8, Andrea Giuffrida ha conquistato il primo posto, mentre Federico Roggio ha concluso in ottava posizione. Nella categoria EM10, Tancredi Roggio ha chiuso anch’egli all’ottavo posto. Tra le Ragazze, Martina Prisutto ha ottenuto il terzo posto, mentre Nicolò Spinali, nella categoria Ragazzi, ha concluso la propria prova al sesto posto.

“Una bella giornata di sport e di emozioni per la Scuola di atletica leggera dell’Atletica Augusta“, ha commentato la dirigenza della società neroverde in una nota a margine della manifestazione, sottolineando come i giovani atleti si siano messi in evidenza “con entusiasmo, impegno e tanta voglia di divertirsi, conquistando importanti piazzamenti“. La dirigenza ha quindi rivolto i propri complimenti “a tutti i nostri giovani atleti per l’impegno, la passione e lo spirito sportivo dimostrati in gara“, aggiungendo un ringraziamento “ai tecnici, alle famiglie e a tutti coloro che accompagnano quotidianamente i ragazzi nel loro percorso di crescita attraverso l’atletica leggera“.

A Priolo Gargallo è cominciata anche la stagione agonistica dei master dell’Asd Atletica Augusta (vedi foto all’interno), giacché il Trofeo Angelo Custode era valevole come ottava prova del Grand Prix provinciale di Siracusa. La manifestazione, organizzata dall’Asd Atletica Priolo, si è svolta nel centro urbano su un circuito di circa un chilometro, con partenza e arrivo in piazza Quattro Canti e distanze fino agli 8 chilometri per le categorie master.

Tra i neroverdi, Antonella Lo Porto ha conquistato il primo posto nella categoria SF60, chiudendo la propria prova con il tempo di 22’55”. Sebastiano Alicata si è classificato secondo nella categoria SM50 e dodicesimo assoluto, con il tempo di 28’53”. Vincenzo Di Domenico ha ottenuto il nono posto tra gli SM60, con il tempo di 21’31”, mentre Orazio Lancia ha completato gli 8 chilometri in 33’40”, piazzandosi nono nella categoria SM55. Nella categoria SM60, Rosario Caramagno ha tagliato il traguardo in 24’05”, concludendo al quattordicesimo posto. A completare la pattuglia megarese Pasquale Accettullo, tornato a gareggiare nel circuito provinciale e classificatosi diciottesimo nella categoria SM50.

Questa mattina, l’indomani della partecipazione della squadra neroverde alla quinta edizione della CorriAugusta, intanto, torna al centro dell’attività della società anche il lavoro della Scuola di atletica leggera, alla ricerca di nuovi talenti del podismo.