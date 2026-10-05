Primo piano Augusta-Catania senza treni, bus sostitutivi: orari per Aeroporto Fontanarossa e Centrale di

AUGUSTA – Con la sospensione della circolazione ferroviaria tra Siracusa e il nodo di Catania fino al 31 gennaio 2027, per chi parte da Augusta verso il capoluogo etneo il collegamento è affidato agli autobus sostitutivi di Trenitalia. Le corse partono dal piazzale antistante alla stazione ferroviaria di Augusta (via della Stazione) e consentono di raggiungere, dopo la stazione di Lentini, la fermata di Catania Aeroporto Fontanarossa e Catania Centrale.

Le simulazioni effettuate oggi sui canali Trenitalia consentono di rilevare le differenze tra giorni feriali e festivi. Rfi precisa che la programmazione temporanea in vigore è valida fino al 12 dicembre. Tredici le corse di andata dal lunedì al sabato, mentre la domenica si riducono a sette. Il tempo di percorrenza previsto da Augusta a Catania Aeroporto Fontanarossa è di 57 minuti, mentre per raggiungere Catania Centrale occorre 1 ora e 16 minuti. Si tratta naturalmente di tempi programmati per un servizio effettuato su strada e quindi potenzialmente condizionati dalle condizioni del traffico.

La prima corsa parte alle ore 3,58, seguita da quelle delle ore 4,46, 5,12, 5,49 e 6,37. Dopo la prima fascia mattutina, la successiva partenza è prevista alle ore 8,43, corsa indicata specificamente per i giorni lavorativi. Il servizio riprende quindi alle ore 12,38 e alle 14,01. Nel pomeriggio e in serata le partenze da Augusta sono previste alle ore 16,22, 17,03, 19,06, 19,20, 19,49. Secondo il prospetto Rfi, che al momento non trova riscontro nelle simulazioni sul sito, è prevista una ulteriore corsa con partenza da Augusta alle ore 20,29.

La programmazione cambia la domenica e nei giorni festivi. Secondo la simulazione, le partenze da Augusta risultano previste alle ore 4,45, 5,12, 9,37, 10,46, 14,03, 15,38 e 18,03.

La durata dell’interruzione della circolazione ferroviaria programmata da Rfi, come già pubblicato su queste pagine lo scorso 25 settembre, è di quattro mesi, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, nel tratto a sud del nodo catanese nell’ambito di un articolato programma di cantieri sulla linea Catania-Siracusa. Gli interventi, per un valore complessivo indicato da Rfi in circa 215 milioni di euro e con l’impiego previsto di circa 250 tra operai, tecnici e personale specializzato, comprendono una nuova fase dei lavori per il bypass ferroviario di Augusta.

In particolare è prevista la realizzazione del nuovo sottovia stradale all’altezza della Ss 193, funzionale alla continuità della viabilità locale e al collegamento con contrada Costa Pisone. Il bypass, aggiudicato nel gennaio 2025 per circa 116 milioni di euro, prevede 2,8 chilometri di nuovo tracciato, in sostituzione degli oltre sette chilometri della linea storica, e una nuova stazione ferroviaria in contrada Falà, consentendo di eliminare il passaggio a livello che taglia in due la Borgata.

Nello stesso periodo sono programmati anche gli interventi per la Variante Gornalunga tra Bicocca e Lentini Diramazione, l’adeguamento della galleria Valsavoia, consolidamenti della sede ferroviaria e del rilevato, lavori sulla galleria Augusta, la posa della fibra ottica tra Siracusa e Augusta e il rinnovo di tratti della linea.

Prima di programmare un viaggio sulle tratte summenzionate, resta comunque necessario verificare gli eventuali aggiornamenti della programmazione sui canali ufficiali di Trenitalia e Rfi.