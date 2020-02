Primo piano Augusta, convegno di Fratelli d’Italia oggi al San Biagio con Pogliese e Cannata di

AUGUSTA – Un convegno politico-culturale dal titolo “1970-2020: l’impegno della Destra per Augusta” per celebrare il cinquantenario dello storico circolo “Ugo Venturini”. È l’iniziativa di Fratelli d’Italia fissata per questo lunedì pomeriggio alle ore 18, nell’auditorium del civico palazzo San Biagio (via Roma 88).

Per l’occasione, la dirigenza locale del partito di Giorgia Meloni ha invitato a intervenire Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fdi e sindaco di Catania, e Rossana Cannata, deputato regionale di Fdi e vicepresidente della commissione Antimafia all’Ars (nel collage di copertina).

Interverranno alla manifestazione Enzo Inzolia, attuale presidente del circolo territoriale di Fdi, Marco Failla, presidente provinciale di Gioventù nazionale (movimento giovanile di Fdi), Giuseppe Napoli, commissario provinciale di Fdi, e Puccio Forestiere, già deputato alla Camera nella 12ª Legislatura.