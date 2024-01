Primo piano Atletica, Giulia Aprile brilla in Lussemburgo: è il 4° tempo italiano indoor di sempre di

AUGUSTA – Grande debutto stagionale per la mezzofondista augustana Giulia Aprile, che in Lussemburgo ha conquistato medaglia di bronzo e un tempo che si inscrive tra le migliori prestazioni italiane al coperto di sempre.

Classe 1995, atleta del gruppo sportivo dell’Esercito, è pluricampionessa italiana sulle distanze di 1.500 e 3.000 metri.

Ieri nella tappa Bronze del World athletics indoor tour sulla distanza preferita dei 1.500, nella quale nel 2020 vinse lo stesso Cmcm indoor meeting con il tempo di 4’18″27, Giulia Aprile è riuscita a tagliare il traguardo con con un sensazionale 4’07″32 indoor che è anche inferiore, e di oltre due secondi, al precedente personale all’aperto di 4’09″72 del giugno 2022.

Così l’augustana si piazza al quarto posto delle liste italiane di sempre, dietro soltanto alla primatista Gabriella Dorio (4’04″01), ad Agnese Possamai (4’06″83) e a Sintayehu Vissa (4’07″14).

Al termine di una gara di rimonta si è classificata terza, alle spalle della vincitrice belga Elise Vanderelest (4’07″03), campionessa d’Europa indoor dei 1.500 a Torun (Polonia) nel 2021, e della portoghese Salome Afonso (4’07″25) al secondo posto.

Aprile si è recentemente trasferita da Livorno a Grosseto, dove dallo scorso ottobre è allenata dal tecnico Claudio Pannozzo.

“Dopo il cambio di guida tecnica, mi sono riscoperta – riferisce la campionessa a La Gazzetta Augustana.it – Claudio ha spinto i miei limiti oltre l’immaginabile. Gli devo molto. Sinceramente ci aspettavamo un grande risultato ma non subito, ad inizio stagione. Per questo sono molto felice. Farò altre gare in Belgio e in Francia per cercare di migliorarmi ancora“.

(Nella foto di repertorio in copertina: Giulia Aprile)