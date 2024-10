Primo piano Augusta, 1-2 novembre, apertura straordinaria cimitero. Stop cantieri dal 30 ottobre di

AUGUSTA – Come ogni anno, in occasione della solennità di Tutti i Santi e della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, viene disposta con ordinanza sindacale l’apertura straordinaria del cimitero comunale.

Seguendo il normale orario di apertura al pubblico, il camposanto osserverebbe la chiusura pomeridiana. Invece nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre sarà ininterrottamente aperto dalle ore 7 alle 17,30.

Inoltre, anche considerato che “al momento risultano in attività all’interno delle aree cimiteriali – come si rileva nell’ordinanza – cantieri edili per i lavori di costruzione di tombe e cappelle private“, con lo stesso provvedimento viene disposta dal 30 ottobre al 2 novembre la sospensione di tutti i cantieri privati e pubblici nei pressi del cimitero, al fine di rendere tali aree fruibili dai visitatori.