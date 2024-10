Primo piano “Leone La Ferla”, celebra il tricentenario l’ultimo produttore di calce in Sicilia di

AUGUSTA – La “Leone La Ferla spa“, storico produttore di calce attivo dal 1724, celebrerà nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre il suo tricentenario. Tre secoli, dall’antica attività nell’isola di Augusta all’attuale stabilimento nel confinante territorio di Villasmundo (Melilli), inaugurato nel 1965 quattro anni prima della trasformazione in società per azioni.

Un traguardo straordinario per un’azienda che ha attraversato periodi di cambiamento, superando sfide economiche e ambientali, attualmente in vista dell’ennesima transizione generazionale.

La ricorrenza coinvolge non soltanto la famiglia La Ferla di Augusta, che ha guidato l’azienda per ben dieci generazioni, ma anche l’intero tessuto economico e sociale della Sicilia. Infatti la “Leone La Ferla spa” risulta oggi l’unico produttore di calce attivo nella regione, un ruolo che riveste una significativa importanza per l’industria e l’economia siciliana.

La celebrazione del tricentenario vedrà la partecipazione di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, collaboratori, fornitori, clienti e membri della comunità. Negli intendimenti degli organizzatori, c’è quello di far ripercorrere ai presenti le tappe fondamentali della lunga storia dell’azienda e di tracciare al contempo la rotta verso il futuro prossimo.

Da sinistra: Leone La Ferla ed Edoardo La Ferla

“Guardare al futuro – sottolinea il presidente Leone La Ferla – senza dimenticare il passato”. Fa sapere che la transizione generazionale, “ancora in corso“, si sta svolgendo “con l’appoggio dei membri storici della famiglia” e che “la nuova generazione è determinata a portare avanti l’eredità imprenditoriale con lo stesso spirito di innovazione e responsabilità sociale“.

“Non possiamo prevedere cosa riserverà il futuro – afferma Edoardo La Ferla, figlio di Leone, neo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Siracusa – ma una cosa è certa: faremo del nostro meglio per affrontare le sfide con la stessa dedizione e passione che hanno caratterizzato le generazioni precedenti“.