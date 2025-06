Primo piano Augusta, 14 giugno, la fanfara dei “Bersaglieri degli Iblei” per la giornata del donatore di sangue di

AUGUSTA – In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, la Fratres di Augusta ha organizzato per sabato 14 giugno una manifestazione pubblica nel centro storico, con il patrocinio del Comune di Augusta.

Protagonista dell’evento sarà la “Fanfara dei Bersaglieri degli Iblei“, sezione di Santa Croce Camerina (Ragusa), composta da 25 elementi (vedi foto di repertorio in copertina), che si esibirà in un’esecuzione musicale all’aperto, regalando alla cittadinanza un momento di grande suggestione e coinvolgimento.

È previsto il ritrovo in piazza Castello alle ore 18,30, per un omaggio floreale al monumento ai Caduti. Quindi alle ore 18,45 la fanfara percorrerà un tratto di via Principe Umberto eseguendo le caratteristiche marce bersaglieresche, fino a piazza Duomo, dove alle ore 19 avrà inizio il concerto.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la cultura della donazione del sangue e di ringraziare simbolicamente tutti i donatori, veri protagonisti silenziosi della solidarietà quotidiana. “Donare sangue è un atto di altruismo che fa bene a chi lo riceve ma anche a chi lo compie – dichiara il presidente della Fratres di Augusta, Luigi Nicosia – Con questo evento vogliamo ringraziare chi dona e avvicinare sempre più persone, soprattutto giovani, a questa scelta consapevole“.

L’evento sarà arricchito da momenti di informazione e sensibilizzazione sul valore della donazione, con la partecipazione di volontari e rappresentanti delle istituzioni locali.

L’evento si inserisce nel cartellone comunale “Augusta d’estate – work in progress“.