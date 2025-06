Primo piano Sp 1 Augusta-Brucoli, ore contate per gli attuali cantieri e semafori? di

AUGUSTA – Secondo un recente atto autorizzativo dell’ottavo settore Viabilità del Libero Consorzio comunale di Siracusa, “entro e non oltre” domani, venerdì 13 giugno, la Sp 1 Augusta-Brucoli dovrà essere liberata dagli attuali cantieri, che hanno previsto tre semafori temporanei (vedi foto di copertina di ieri), e messa in sicurezza in vista della stagione estiva.

Con istanza acquisita dall’ex Provincia lo scorso 3 giugno, l’impresa attualmente al lavoro ha chiesto e ottenuto “l’autorizzazione di apertura cantiere, per la messa in sicurezza della Sp 1 Augusta-Brucoli oggetto dei lavori ormai completati“.

Ciò a seguito del precedente atto dell’ente provinciale con il quale, in vista del maggiore afflusso estivo, si imponeva anzitempo, revocando una proroga già concessa, l’ultimazione delle opere entro il 30 maggio.

Tali opere, ultime in ordine di tempo eseguite sulla frequentata arteria tra l’ingresso di Augusta e il suo borgo marinaro, con il tratto iniziale di competenza comunale, hanno riguardato la costruzione di una linea elettrica di media tensione (20kV).