Primo piano Augusta, 22ª “Stramegara” bagnata e partecipata nell’Isola. La vincono Leonce Bukuru e Micol Majori di

AUGUSTA – Giù il sipario sulla ventiduesima edizione della “Stramegara“, l’evento podistico organizzato dall’Asd Atletica Augusta nell’Isola e tornato in orario pomeridiano, con il patrocinio del Comune, valevole come quarta tappa del Grand prix provinciale di Siracusa di corsa su strada. Vince la gara assoluti il burundese Leonce Bukuru (Consenza K42), mentre nella classifica femminile primeggia la milanese Micol Majori (Pro Sesto Atletica di Cernusco sul Naviglio).

Duecento gli atleti partecipanti questa domenica, tra cui numerosi podisti di casa, che nelle tre batterie (tra le ore 17 e le 19,30) sulle basole del centro storico hanno entusiasmato il pubblico nonostante la pioggia, con i tempi scanditi dallo speaker Lino Traina, presidente del sodalizio organizzatore, assistito dallo staff e dal campione mondiale master (3.000 m indoor) Tony Liuzzo, che ha purtroppo dovuto rinunciare alla gara per infortunio.

Nella gara assoluti, sulla distanza di 7,5 km, il burundese Leonce Bukuru, classe 2001, taglia il traguardo sotto la pioggia battente con il tempo di 22′ 10″, precedendo gli italiani Alessandro Giacobazzi (Aeronautica militare) e Federico Maione (Atletica Libertas Unicusano Livorno), che completano il podio. Migliore degli augustani Luigi Spinali, quinto assoluto, in gara con i colori dell’Asd Monti Rossi Nicolosi.

Nella gara femminile (partita un’ora prima insieme agli atleti da master 55 in su) sulla distanza ridotta di 6 km, vittoria della milanese Micol Majori, classe ’98, che firma il tempo di 20′ 55″. Alle sue spalle Alessia Tuccitto (Asd Caivano Runners) e Luisa Gaia Dal Molin (Cus Pro Patria Milano). Migliore delle augustane l’allieva Giorgia Messina, dell’Asd Atletica Augusta.

La premiazione, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e di diversi rappresentanti dell’amministrazione, iniziata in piazza Duomo, per le condimeteo avverse si è poi completata, con i vincitori di categoria, nell’androne su via Principe Umberto del palazzo di città.

Qui di seguito le immagini della partenza e del taglio del traguardo della gara assoluti.