Primo piano Augusta, 22mila euro di sanzioni a una sala scommesse alla Borgata di

AUGUSTA – Ammonta a circa 22mila euro il conto delle sanzioni elevate a una attività commerciale operante nel settore del gioco e delle scommesse alla Borgata, a seguito di una serie di controlli effettuati ieri mattina dai carabinieri.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione di Augusta insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Siracusa, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, nell’ambito di una campagna mirata alla prevenzione e al contrasto delle illegalità connesse al gioco e alle scommesse.

Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente tre attività, tra bar e sale scommesse. In una di queste, una sala scommesse, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà la titolare, una donna di 61 anni, per “omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza” e per “omessa sorveglianza sanitaria“.

Le violazioni contestate hanno comportato l’irrogazione di ammende e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 22mila euro.

Nel medesimo contesto è emersa anche un’irregolarità sul fronte lavorativo: una donna di 50 anni è stata infatti segnalata all’Inps di Siracusa perché “impiegata in nero“, pur “percependo il reddito di inclusione“.

