Primo piano Referendum giustizia, nasce ad Augusta il comitato per il “No” di

AUGUSTA – A meno di due mesi dall’apertura delle urne per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, si struttura anche ad Augusta il Comitato cittadino per il “No” alla riforma Nordio della magistratura.

Il voto referendario è fissato per domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle 15. In vista dell’appuntamento elettorale, il Comitato locale si prepara a entrare nel vivo della campagna referendaria, preannunciando per i prossimi giorni un calendario di iniziative pubbliche dirette a informare e sensibilizzare i cittadini sui contenuti e sulle conseguenze della riforma costituzionale.

Intanto il Comitato si è dotato di una prima struttura organizzativa, individuando nel dirigente politico Giambattista Totis il coordinatore comunale (nella foto di repertorio in copertina). Storico esponente del Partito democratico locale, Totis preannuncia “nuove adesioni al Comitato promotore, che sta raccogliendo impegni bipartisan nella società civile augustana”, per andare nelle intenzioni oltre gli steccati tradizionali degli schieramenti politici.

Il lancio pubblico del Comitato per il “No” si sarebbe dovuto tenere lo scorso lunedì 19 gennaio nell’auditorium comunale “Liggeri” di palazzo San Biagio, ma l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteorologiche legate al passaggio del ciclone mediterraneo Harry.

All’iniziativa era stato annunciato come relatore Gaetano Bono, giovane pubblico ministero avolese, attuale sostituto procuratore generale presso la Procura di Caltanissetta. Bono, noto anche per il suo impegno nel dibattito pubblico sulla giustizia, aveva pubblicato nel 2023 il saggio “Meglio separate”, favorevole all’idea della separazione delle carriere, presentato ad Augusta nel giugno 2024, ma ha recentemente dato alle stampe un nuovo lavoro di segno opposto, dal titolo “Riforma NOrdio”, maturato alla luce del testo definitivo della riforma approvata dal Parlamento.

Un cambio di prospettiva che il Comitato augustano intende valorizzare nel percorso di approfondimento che accompagnerà la città verso il voto, con l’obiettivo dichiarato di offrire ai cittadini strumenti di valutazione consapevole su una riforma che interviene su uno dei pilastri dell’assetto costituzionale: l’ordinamento della magistratura e i suoi equilibri con gli altri poteri dello Stato.