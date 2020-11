Primo piano Augusta, 4 novembre celebrato dal Cssma con un’esposizione speciale in due vetrine nel centro storico di

AUGUSTA – Nonostante le restrizioni governative di contenimento sanitario della pandemia di Covid-19, anche ad Augusta viene celebrato come possibile il 4 novembre. È la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, nella data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti (1918) che sancì la fine della Prima guerra mondiale e consentì agli Italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, portando così a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Il Centro studi storico-militari Augusta (Cssma), presieduto dall’avvocato Vittorio Sardo, ha realizzato una simbolica ma significativa esposizione di cimeli militari d’epoca italiani e austro-ungarici, nelle due vetrine di un esercizio commerciale in via Principe Umberto 99 messe cortesemente a disposizione dal titolare. I cimeli fanno tutti parte della collezione privata dell’avvocato Piero Monticchio, componente del direttivo del Cssma.

Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo il completamento delle vetrine, anche il sindaco Giuseppe Di Mare (vedi foto di copertina), accompagnato dal vicesindaco Beniamino D’Augusta e da altri componenti della giunta, si è brevemente fermato a osservare l’esposizione, complimentandosi in particolare con il proprietario dei pezzi storici e gli altri componenti dell’associazione presenti. L’esposizione resterà visibile al pubblico fino al pomeriggio di giovedì 5 novembre.