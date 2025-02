Primo piano Augusta, 500 studenti da mezza Sicilia nell’Isola per una gara regionale di orienteering di

AUGUSTA – Centro storico “invaso” stamani da quasi cinquecento studenti tra i 12 e i 18 anni provenienti da mezza Sicilia per la settima tappa del 26° campionato scolastico regionale di orienteering, sport di orientamento in cui vince chi è in grado, operando le scelte di percorso migliori su mappe dedicate, di raggiungere più rapidamente i punti di controllo fissati.

Considerata la base organizzativa allestita in piazza Castello, per questo lunedì mattina (ore 9-13) è stata disposta con ordinanza di polizia municipale l’interdizione al traffico veicolare di via Principe Umberto nella sua interezza, tra via Colombo e via della Rotonda. Oltre agli agenti della Polizia locale che hanno regolato il traffico, una ventina di studenti della scuola “Ruiz” ha presidiato gli attraversamenti pedonali.

Il campionato è un progetto, chiamato “palestra verde“, della delegazione siciliana della Fiso (Federazione italiana sport di orientamento), presieduta dal docente etneo Piero Greco, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il Coni Sicilia.

La tappa di Augusta, con il patrocinio del Comune, è stata organizzata ancora una volta dall’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz”, diretto da Maria Concetta Castorina, docenti referenti Marinella Strazzulla e Matilde Di Grande, con la novità della collaborazione dell’Asd Atletica Augusta, guidata dal tecnico-docente Lino Traina.

Hanno partecipato 480 alunni di 12 diversi istituti scolastici delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, di cui tre locali: oltre al “Ruiz”, il Liceo “Megara” e l’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”.

Gli studenti-atleti hanno utilizzato mappe dell’Isola realizzate negli anni passati da alcune classi del “Ruiz” appositamente per l’orienteering. Rispetto alla scorsa edizione, è stato possibile fornire in piazza Castello, grazie alla collaborazione di terze e quarte classi del liceo quadriennale del “Ruiz” coordinate dalla docente di informatica Candida Sapia, una classifica in tempo reale che ha agevolato la premiazione finale.