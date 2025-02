Primo piano Fratres Augusta, nel 2024 nuovo record di donazioni e donatori di sangue di

AUGUSTA – Nuovo record di donazioni di sangue e plasma, nell’anno 2024, per la “Fratres” di Augusta. Una sede moderna e tecnologica (via Gramsci 15-17) per l’unità di raccolta fissa domenicale, un’autoemoteca e la stretta collaborazione con il Centro trasfusionale dell’ospedale, uniti all’entusiasmo dei volontari, hanno impresso l’ulteriore crescita di donatori in città.

Secondo i dati elaborati dall’associazione, sono state 2.130 le donazioni totali (tra sangue e plasma), nuovo picco di riferimento, per un incremento del 4 per cento rispetto all’anno precedente in cui se ne registrarono 2.045, superando per la prima volta quota duemila.

Impennata anche dei donatori attivi, diventati 1.150, dato che testimonia l’affidabilità dei donatori. Nel 2023 tale numero fu pari a 1.086, rispetto ai quali quindi si registra una crescita di 64 persone, pari al 5,5 per cento.

Inoltre, ci sono state 113 prime donazioni, con particolare presenza dei più giovani in età da donazione, che si ricorda va dai 18 ai 60 anni (65 anni per i donatori periodici). Rapportato al numero totale delle donazioni (2.130) significa che il 5,3 per cento della raccolta 2024 proviene da chi ha donato per la prima volta.

“Grazie di cuore a tutta la famiglia Fratres Augusta, donatori, medici, tecnici e volontari che con sacrificio e dedizione rendono possibile tutto ciò“, commenta con soddisfazione il presidente dell’associazione Luigi Nicosia.

Tra le numerose iniziative di divulgazione della cultura della donazione, si ricordano le borse di studio da 2.200 euro complessivi bandite dal gruppo donatori, in memoria di Sebastiano Saluta, e assegnate ai tre studenti del triennio finale del Liceo “Megara” più meritevoli del precedente anno scolastico. La “Fratres” di Augusta, inoltre, offre alcuni servizi gratuiti ai donatori associati, tra i quali da circa un triennio la visita cardiologica con Ecg e la fornitura di integratori di ferro.