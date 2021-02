Primo piano Augusta, 60 grammi di marijuana nascosti nel garage: arrestato trentasettenne augustano di

AUGUSTA – I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti l’augustano Daniele Pitruzzello, 37 anni, e lo hanno posto ai domiciliari presso la propria abitazione. I militari avevano avuto notizia che l’uomo, già conosciuto, potesse aver “ripreso a gestire una piccola attività di spaccio al dettaglio“.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, estesa anche alle pertinenze dell’abitazione e in particolare al garage di proprietà del 37enne, i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di un marsupio, una busta di plastica contenente circa 60 grammi di marijuana suddivisa in tre confezioni di cellophane, quantità “superiore a quella tollerata dalla legge e quindi non considerabile come detenuta per uso personale“.

La sostanza è stata posta sotto sequestro e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per verificare la percentuale di principio attivo.

