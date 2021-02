Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne alternate delle carreggiate per due settimane di

SIRACUSA – A partire da lunedì 22 febbraio saranno avviati i “periodici interventi di manutenzione agli impianti tecnologici” lungo l’autostrada Catania-Siracusa, come rende noto l’Anas.

Nelle notti comprese tra lunedì 22 e sabato 27 febbraio, in fascia oraria tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa (vedi foto di repertorio in copertina, ndr).

Nelle notti comprese tra lunedì 1 marzo e sabato 6 marzo, nella stessa fascia oraria, sarà chiusa la carreggiata in direzione Catania.