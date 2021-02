Eventi Augusta, il sabato sera di “Nuova acropoli” è online con Seneca e l’arte di essere felici di

AUGUSTA – “I filosofi di ogni epoca ci insegnano che l’uomo ha delle esigenze interiori che non cambiano con i tempi; una di queste è, sicuramente, la ricerca della felicità. D’altro canto, cosa augurereste di più alle persone che amate? La felicità!“. Con questa premessa la sezione locale dell’associazione “Nuova acropoli” lancia un nuovo appuntamento culturale aperto, online ovviamente come da modalità ormai consolidata per ovviare alle restrizioni governative di contenimento sanitario.

Sabato 20 febbraio alle ore 19 in diretta streaming su piattaforma Zoom, toccherà al tema della felicità grazie agli insegnamenti di un filosofo d’eccezione: Lucio Anneo Seneca.

“Perché proprio Seneca, uno dei principali protagonisti dello stoicismo romano? – si spiega nella nota dell’associazione – Perché questa corrente filosofica, che nasce molti secoli fa in Grecia e si diffonde poi anche a Roma, ha l’obiettivo di dare risposte pratiche su come l’uomo debba comportarsi per raggiungere quel Bene che è augurabile sopra tutti, la Felicità. Seneca propone un percorso filosofico per niente teorico bensì “tremendamente” pratico: conosceremo i rimedi quotidiani che da buon terapeuta dell’Anima, Seneca ci fornisce per stare Bene e vivere felicemente“.

L’incontro culturale sarà aperto anche ai non soci, inviando una mail all’indirizzo augusta@nuovaacropoli.it, per ricevere il link di accesso alla diretta su Zoom, oltre ai promemoria sui futuri eventi associativi in programma.

(Nella foto di repertorio in copertina: un webinar di “Nuova acropoli” di Augusta presentato dalla presidente Adriana Pricone)