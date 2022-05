Primo piano Augusta, 80 migranti arrivano in barca a vela sulla rotta “turca” di

AUGUSTA – È stata intercettata vicino alle coste siracusane la barca a vela sulla quale si trovavano 80 migranti iracheni e somali, approdati oggi al porto commerciale di Augusta.

Non è una novità per la provincia di Siracusa, quando negli ultimi anni il fenomeno degli sbarchi autonomi a bordo di barche a vela viene identificato con la rotta “turca”, che vede circa 6 giorni di navigazione est-ovest per le coste dell’Italia meridionale.

Immediate sono scattate le procedure di accoglienza coordinate dalla Prefettura di Siracusa: prima i controlli sanitari e poi tutti i migranti saranno sottoposti ai tamponi anti-Covid.

Sulla banchina commerciale, agenti dell’ufficio immigrazione della Questura erano già impegnati nello sbarco di altri 130 migranti, giunti alla conclusione del previsto periodo di isolamento a bordo della nave-quarantena “Gnv Azzurra”.

(Foto di copertina: generica)