Primo piano Augusta, accendono fuochi pirotecnici senza autorizzazione: tre denunciati

AUGUSTA – Sorpresi e denunciati da agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza per l’accensione di fuochi pirotecnici senza la necessaria autorizzazione di polizia. Risultano denunciati in stato di libertà per tale ipotesi di reato tre soggetti.

L’episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì 13 febbraio, quando diversi cittadini di Isola e Borgata hanno udito i botti interrogandosi sui social network in merito alla circostanza.

(Foto di copertina: generica)