Primo piano Augusta, affidato il servizio mensa scolastica: costi e tariffe di

AUGUSTA – È stato affidato, con determina settoriale del 16 ottobre, il servizio di refezione scolastica a carico del Comune nei tre istituti comprensivi cittadini per l’anno in corso 2024-2025 e il successivo 2025-2026. L’erogazione del servizio, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria, dovrebbe partire il prossimo lunedì 4 novembre.

Se lo è aggiudicato il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) costituito da “Grande ristorazione srl” di Siracusa, quale mandataria, e “C.o.t. Società cooperativa” di Palermo, quale mandante, che ha offerto l’esecuzione del servizio biennale per 712mila 800 euro (oltre Iva al 4 per cento), cioè 4,95 euro a singolo pasto.

La gara era stata bandita il 4 giugno scorso con scadenza il 31 luglio, espletata avvalendosi di una Centrale unica di committenza con ente capofila il Comune di Comiso, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Adesso, tramite il sistema informatico “Simeal”, già adottato nello scorso biennio e attivo dall’11 ottobre, i genitori degli alunni o chi ne fa le veci potranno effettuare l’iscrizione (obbligatoria anche per i vecchi utenti), la prenotazione del pasto (da confermare ogni giorno entro le ore 9), i pagamenti online (esclusivamente tramite “PagoPa”) e le comunicazioni.

Nell’anno scolastico in corso, sono previste cinque fasce tariffarie per il costo del singolo pasto: 1,50 euro per valori Isee pari a 0 euro; 2,50 euro per valori Isee da 0,01 a 10.000,00 euro; 3,50 euro per valori Isee da 10.000,01 a 20.000,00 euro; 4,00 euro per valori Isee da 20.000,01 a 30.000,00 euro; 4,50 euro per valori Isee dai 30.000,01 euro in su.

(Foto di copertina: generica)