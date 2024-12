Primo piano Augusta, aggiudicati lavori di manutenzione strade per 300mila euro: ecco quali di

AUGUSTA – Quasi trecentomila euro a carico del bilancio comunale per lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di diverse vie cittadine, di cui l’Ente ha pubblicato gli avvisi di appalto aggiudicato in data odierna sul sito web istituzionale.

Con determina del 15 ottobre scorso (rettificata il 15 novembre), è stato affidato alla “Deg srl” l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di via Orso Mario Corbino, nel quartiere Paradiso, “ed altre“. La società di Mussomeli (Caltanissetta) si è aggiudicata l’appalto con un importo offerto pari a 95mila 581 euro (Iva al 22 per cento compresa).

Con determina del 18 novembre, il Comune ha affidato alla “Aveni srl” i lavori per la manutenzione straordinaria del manto stradale di via Panoramica, al Monte. All’operatore economico di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), avendo presentato un ribasso del 21,38 per cento, verranno corrisposti 105mila 907 euro (Iva al 22 per cento compresa).

Con la determina più recente, del 2 dicembre, è stato affidato alla “Manoli srl” l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dei tratti stradali via De Roberto, via Capuana e via Palermo, alla Borgata. La società di Lentini (Siracusa) si è aggiudicata l’appalto, presentando un ribasso del 34,75 per cento, con un prezzo complessivo pari a 91mila 958 euro (Iva al 22 per cento compresa)

Per ognuno dei suddetti appalti, sono stati invitati a presentare offerta tre operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori di fiducia nella piattaforma telematica Asmecomm.