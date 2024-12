Primo piano Augusta, nasce il parco urbano del Monte. Ospiterà anche il mercato rionale di

AUGUSTA – È stato inaugurato stamani al Monte il cosiddetto “Parco ecologico-urbano“, opera di riqualificazione di un’area di circa quindicimila metri quadri tra via Barone Zuppello e via Palazzetti.

Completato l’iter, a due anni dall’approvazione del progetto definitivo-esecutivo con un quadro economico di 443mila 555 euro. I lavori principali sono stati effettuati dalla “Arkimedil srl” di Favara (Agrigento), che si era aggiudicata l’appalto offrendo un prezzo di 340mila 564 euro (Iva al 10 per cento compresa).

Sono state realizzate un’area gioco per bambini, dove si è tenuta la sobria cerimonia inaugurale, aree per lo sport consistenti in un nuovo campo da basket e baskin (in sostituzione di quello preesistente degradato), un campo da calcio a 7, un campo da bocce e un’area fitness all’aperto attrezzata, inoltre un’area recintata di sgambamento per cani e una struttura con prossima copertura per area ristoro.

È stata predisposta anche un’area al coperto, che sarà destinata al mercato rionale del Monte. Da progetto, sarebbero previste due aree parcheggio per complessivi 3.500 metri quadri. Quanto al verde, sono state messe a dimora diverse piante arboree e arbustive, in attesa di poter acquistare anche alberi ad alto fusto, come è stato riferito stamani, grazie a un bando dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente a cui il Comune ha partecipato.

Nell’adiacente lotto su cui insiste una struttura prefabbricata, già sede provvisoria della chiesa di San Giuseppe Innografo per una decina d’anni fino al 2016, rientrato nella disponibilità del Comune lo scorso giugno, l’attuale intenzione dell’amministrazione è di realizzarvi un centro anziani.

Presenti all’inaugurazione la giunta comunale quasi al completo, dirigente e tecnici dell’ufficio coinvolto e i rappresentanti delle ditte che vi hanno operato. “È il primo eco-parco della città – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare – e sorge al Monte, quartiere che era stato pensato inizialmente come quartiere dormitorio“. “Un parco in evoluzione“, ha precisato, sottolineando che “c’è già chi si occupa della manutenzione ordinaria” e annunciando che l’amministrazione intende “dotare l’area di punti ristoro, vedremo nei prossimi mesi come daremo questa possibilità a chi vuole investire“.

All’inizio della scorsa estate, a cantiere in corso, erano state vandalizzate da ignoti una panchina da calcio e la rete di recinzione del campetto. Al riguardo, il sindaco, rispondendo alle nostre domande, ha detto: “Installeremo qualche telecamera in quest’area, sicuramente, ma la nostra intenzione è di dotarla di un servizio di guardiania“.