Primo piano Vasto incendio nel territorio di Melilli con seicento evacuati. Fumo e cenere fino ad Augusta di

AUGUSTA – Un inferno dantesco a ridosso della zona industriale fatto di roghi, più o meno vasti, blackout elettrici e vento di scirocco che ha aggravato la percezione di quella che dovrebbe essere l’ultima ondata di calore estrema, che ad Augusta ha fatto registrare la massima di 46,5 gradi centigradi (fonte Sias).

Al lavoro vigili del fuoco, personale del corpo forestale e della protezione civile, proveniente da tutta la zona nord, per domare le fiamme nel territorio di Melilli, tra la statale 114 “Orientale sicula” e la provinciale 114 e in particolare nella frazione melillese di Villasmundo, dove sono stati evacuati circa seicento cittadini (aggiornamento ore 18). Il vento spinge le fiamme verso diverse aziende della zona industriale, tra contrada Spalla e contrada Targia, inoltre fumo e cenere verso i comuni limitrofi come Augusta (come testimoniano le nostre riprese delle ore 16,15).

Il sindaco del comune ibleo, Peppe Carta, in un video sulla pagina social, ha lasciato intendere come l’origine dei vasti incendi, come quello divampato ieri sul fronte di Città Giardino, possa essere di natura dolosa, assicurando che farà quanto nelle sue possibilità per risalire ai possibili autori.

Il primo cittadino di Augusta, Giuseppe Di Mare gli ha manifestato solidarietà, anch’egli con un video social, definendo la situazione “drammatica” per Melilli, ed evidenziando contestualmente che in città i principali disagi sono invece legati ai blackout elettrici, invitando ad “evitare, in questi momenti difficili, polemiche o parole che non hanno senso“.

Per ragioni di sicurezza, per alcune ore sono stati chiusi temporaneamente degli svincoli sulla statale 114 “Orientale sicula”, direzione Catania, verso i comuni della zona industriale.

Ad Augusta, come negli altri comuni siciliani interessati ieri dall’allerta incendi “rossa” per oggi, è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale) e già ieri sera si raccomandava alla cittadinanza di “uscire solo se necessario e di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari“.