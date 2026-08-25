Primo piano Augusta, aggressione al titolare di un negozio in viale Italia: in due finiscono in manette di

AUGUSTA – Due uomini di 35 e 27 anni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri della compagnia di Augusta per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, al termine di un intervento effettuato sabato sera in un negozio di viale Italia, alla Borgata. L’intervento dei militari era stato richiesto in seguito all’asserita aggressione subita dal titolare dell’attività commerciale.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, il 35enne, “in evidente stato di alterazione psicofisica“, avrebbe aggredito il commerciante, un uomo di 34 anni.

All’arrivo sul posto dei militari dell’aliquota operativa, il 35enne avrebbe quindi rivolto aggressioni e minacce anche nei confronti dei carabinieri intervenuti. Sempre secondo la ricostruzione fornita dall’Arma, ad affiancarlo sarebbe stato il 27enne, suo conoscente.

Nel corso della successiva perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato il 27enne in possesso di un coltello a serramanico.

Per entrambi, che secondo quanto comunicato dall’Arma risultano avere precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, è così scattato l’arresto in flagranza con le contestazioni di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il 35enne è stato inoltre denunciato per lesioni personali aggravate in relazione all’aggressione contestata ai danni del titolare del negozio, mentre il 27enne è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca.

(Foto di copertina: generica)