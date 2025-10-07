Primo piano Augusta, al “Costa” inaugurati il nuovo anno scolastico e i lavori di manutenzione di

AUGUSTA – Il 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” ha accolto, nella mattina di ieri, il sindaco Giuseppe Di Mare, in visita per la simbolica inaugurazione dell’anno scolastico e per presentare i lavori di ristrutturazione recentemente completati.

Durante l’incontro, il sindaco ha rivolto un augurio agli alunni e ha poi illustrato i vari interventi realizzati negli edifici dell’istituto, sottolineando l’importanza di un ambiente adeguato per fare formazione. Il plesso centrale di via Di Vittorio è stato interessato da lavori di ristrutturazione dei servizi igienici e dalla ritinteggiatura di tutti gli ambienti, mentre il vicino plesso Polivalente, oltre a lavori di manutenzione ordinaria realizzati quest’estate, è stato completamente climatizzato. “Non solo la scuola è più bella e decorosa, ma è anche più sicura, creando un luogo di apprendimento stimolante per tutti gli studenti”, ha evidenziato il primo cittadino.

Alla visita hanno preso parte anche il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Biagio Tribulato, che ha particolarmente apprezzato, nell’inno della scuola, “il messaggio sull’inclusione vera tra alunni di tutta Europa”, e la consigliera comunale Margaret Amara.

La dirigente scolastica Valentina Lombardo ha espresso il suo apprezzamento per i lavori eseguiti e altri in dirittura d’arrivo: “Voglio sottolineare la sinergia con l’amministrazione, che ha risposto e risponde alle esigenze della nostra scuola. Aggiungo che sono in via di conclusione anche i lavori di consolidamento del manto antistante al portone d’ingresso del plesso Polivalente, colpito dal maltempo l’anno scorso”.

Durante la visita istituzionale, gli alunni, guidati dalle docenti Carmela Caramagno e Barbara Innao, hanno deliziato tutti i presenti con l’inno del “Costa”, scritto dalle stesse docenti al fine dichiarato di celebrare un “crocevia di esperienze umane e culturali, punto di arrivo e partenza per esperienze di mobilità internazionale, di inclusione e fratellanza“.

La ds Lombardo ha colto l’occasione per ricordare ai ragazzi l’importanza della pace, sottolineando che “è fondamentale ricercarla anche nelle piccole azioni quotidiane”. Le celebrazioni per l’inizio dell’anno scolastico si sono poi spostate al Polivalente, dove gli alunni delle classi della primaria e dell’infanzia, insieme ai rispettivi insegnanti, hanno accolto gli amministratori comunali ancora una volta con canti e poesie, in un clima di grande festa.

ARTICOLO PUBBLIRED