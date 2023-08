Primo piano Augusta, al Forte Vittoria nuovo concerto tributo a Morricone “live candlelight” di

AUGUSTA – Evento serale al Forte Vittoria, ieri l’altro, promosso dall’associazione “Icob“. Quale iniziativa ulteriore rispetto al programma di visite pomeridiane chiamato quest’anno “Ritorno al Forte”, il sodalizio augustano ha organizzato un concerto-tributo, “live candlelight“, dedicato a Ennio Morricone.

L’iniziativa viene chiamata “live candlelight” perché è ascrivibile al genere dei “candlelight concert“, nati nel 2014 negli Stati Uniti e da qualche anno arrivati anche in Italia attraverso una piattaforma web specifica. L’idea comune è quella di offrire alla musica più famosa, per concerti-tributo, i luoghi più suggestivi illuminati da candele.

Nello scorso agosto, l’associazione “Icob” ha sperimentato con successo il format nella restaurata fortificazione spagnola in mezzo alla rada megarese, sempre sulle note del compianto compositore premio Oscar, riproponendolo per la seconda volta in questa stagione.

I presenti sono stati accompagnati in un percorso storico-cinematografico-musicale con film dal 1964 in poi, tra i quali “Per un pugno di dollari”, “C’era una volta il west”, “Metti una sera a cena”, “Sacco e Vanzetti”, “Nuovo cinema paradiso”, “La leggenda del pianista sull’oceano”. A eseguire gli spartiti di Morricone un trio di maestri: il soprano Giulia Immè, il violinista Christian Bianca e il pianista Alessandro Mauro.

“Soci visitatori estasiati dalle musiche da film del grande maestro Ennio Morricone, in un concerto esclusivo a lume di candela, in un luogo storico di grande suggestione“, riferisce Alessandro D’Oscini, presidente del sodalizio culturale che per poco più di un mese l’anno ottiene la concessione d’uso della fortificazione spagnola da parte dell’ente competente, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

Ulteriori informazioni su tali iniziative estive al Forte Vittoria sono reperibili nella pagina social dell’associazione “Icob”, oppure recandosi nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I” insistente sulla piazza Duomo nelle date previste.