Primo piano 59ª Traversata dello Stretto, la grande sfida di tre nuotatori augustani di

AUGUSTA – Tre nuotatori augustani, due giovani talenti e un noto veterano, hanno affrontato le acque dello Stretto di Messina in occasione della 59ª edizione della Traversata dello Stretto, gara internazionale di nuoto di fondo istituita nel 1954.

A tenere alto il nome di Augusta, domenica 6 agosto, i giovani Cristian Amara e Roberta Patania (entrambi classe 2007), il primo al debutto nello Stretto mentre la seconda al bis, e l’intramontabile Gianfranco Nasti (classe 1943), il meno giovane in gara, anch’egli alla sua prima partecipazione.

I tre atleti sono stati selezionati per la storica manifestazione, con ottanta partecipanti di diverse regioni italiane e non solo (due le atlete straniere quest’anno), dall’Asd Athon Augusta, la società cittadina del nuoto di fondo in acque libere che da circa quindici anni risponde presente alla chiamata degli organizzatori.

La gara si è svolta con la sua classica formula: partenza da capo Peloro (Messina), 1.000 metri a ridosso della costa messinese, giro di boa, traversata di 4.400 metri, giro di boa a Cannitello, seguito dagli ultimi 1.800 metri sotto costa calabrese, fino all’arrivo al porticciolo turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Tra gli agonisti, Cristian Amara ha fatto registrare l’eccezionale tempo di 1h07’05”, 14° assoluto, che gli è valso il trofeo di secondo classificato nella categoria Ragazzi. Roberta Patania con il riscontro cronometrico di 1h16’40” si è piazzata 30ª nella classifica assoluta, settima assoluta tra le donne, ottenendo il trofeo per il terzo posto di categoria tra le Juniores.

Infine nota di merito alla tenacia di Gianfranco Nasti, leggenda del nuoto e della pallanuoto megaresi, che sulla soglia degli 80 anni ha partecipato alla gara da unico Master 80, pur non completandola, ma aggiungendo una ciliegina sulla torta di una carriera ricca di trofei e titoli italiani, europei e mondiali.

A titolo di cronaca, la 59ª edizione della Traversata ha visto trionfare l’azzurro Pasquale Sanzullo (Carabinieri) per due decimi di secondo sul collega di nazionale Alessio Occhipinti (Fiamme oro), vincitore delle ultime due Capri-Napoli.

I tecnici dell’Athon Augusta, Antonella Aprile e Salvatore Passanisi commentano, oggi, a margine dello storico evento natatorio. “Siamo soddisfatti della scelta degli atleti partecipanti e per i risultati ottenuti – affermano congiuntamente – Ricordiamo che è una gara a numero chiuso. Per l’Athon Augusta la manifestazione è molto importante e ogni anno si cerca di rappresentare al meglio la società, ma soprattutto di onorare il movimento in acque libere, che ne è stato sempre il fiore all’occhiello negli ultimi quindici anni“.

L’appuntamento per l’Athon Augusta è domenica 27 agosto a Milazzo (Messina), dove si svolgerà una tappa del Gran prix Sicilia Openwater che coinvolgerà atleti dagli Esordienti A ai Master.