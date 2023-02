Primo piano Augusta, al via il Carnevale, vietate bottiglie di vetro o latta e bombolette spray. Modifiche a viabilità per 16, 19 e 21 di

AUGUSTA – Sono state emanate nei giorni scorsi un’ordinanza sindacale nella direzione della sicurezza e tre ordinanze di polizia municipale per regolamentare la viabilità per le celebrazioni del Carnevale, al via questo giovedì 16 febbraio nell’Isola con la prima delle due sfilate promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con i comitati dei commercianti, segnatamente il Cca (Comitato commercianti Augusta) che riunisce gli esercenti dell’Isola e il “comitato commercianti quartiere Borgata”.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, con propria ordinanza, ha introdotto alcuni divieti: per i commercianti le cui attività insistono sulle vie interessate dalle due sfilate, dalle ore 11 fino a due ore dopo il termine degli eventi, il “divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, bevande ed alcolici in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o di latta“; per i cittadini che partecipano agli eventi comunali del Carnevale, i divieti sia di introdurre nelle aree interessate “qualsiasi bevanda in bottiglia e/o contenitori di vetro e/o di latta” che di utilizzare “schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo, nonché altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati”.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, con ordinanza numero 22 di polizia municipale, sono stati disposti i divieti temporanei di sosta e circolazione con rimozione forzata per il 16 febbraio (Giovedì grasso) in via Principe Umberto, piazza Risorgimento, viale Risorgimento (in vigore dalle ore 13 e fino al passaggio della sfilata) e via Dessiè (dalle ore 14 alla partenza della sfilata), al fine di permettere il regolare svolgimento della sfilata dei gruppi mascherati che percorreranno via Principe Umberto con partenza alle ore 17 da piazza Risorgimento fino a piazza Castello, per fare ritorno in piazza Duomo dove si esibiranno. Sono previste aree parcheggio in piazza Maestri del Lavoro e nel piazzale del Comando Marisicilia in via Caracciolo.

Con ordinanza di polizia municipale numero 24, divieti temporanei della sosta e della circolazione veicolare con rimozione forzata per il 21 febbraio (Martedì grasso) in viale Italia, via Giovanni Lavaggi, fino all’intersezione con via Soccorso, e via Sacro Cuore (in vigore dalle ore 13 e fino al passaggio della sfilata). Per consentire l’inizio della sfilata sarà inoltre vietata la circolazione veicolare in via Sacro Cuore, nel tratto compreso tra via Soccorso e via delle Saline (dalle ore 16 alla partenza della sfilata). Si consiglia di parcheggiare in prossimità di corso Sicilia nell’area del piazzale dell’ex campo sportivo “Fontana” e in via Bruno Buozzi (aree mercatali). La partenza della sfilata è prevista alle ore 17 e si snoderà lungo via Inferrera, via Giovanni Lavaggi, viale Italia, quindi arrivo in piazza Fontana con l’esibizione dei gruppi. Al termine si procederà alla premiazione del concorso comunale bandito per i gruppi mascherati.

Con ordinanza di polizia municipale numero 25, disposti i divieti temporanei della sosta e della circolazione veicolare con rimozione forzata per il 19 febbraio (Domenica di Carnevale) la mattina in via Principe Umberto nel tratto tra via Garibaldi e via Roma (dalle ore 8 alle 14), giacché il programma prevede dalle ore 10 alle 13 in piazza Duomo animazione musicale e intrattenimento con mascotte, mentre nel pomeriggio dalle ore 17 alle 20 l’iniziativa si ripeterà in piazza Fontana.

Aggiungiamo che, in virtù di un’ulteriore ordinanza sindacale, nella giornata di mercoledì 22 febbraio (Mercoledì delle ceneri) resteranno chiusi tutti i plessi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel territorio comunale, al fine di permettere operazioni di disinfestazione programmata.