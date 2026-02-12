Primo piano Augusta, al via la prima rassegna di teatro amatoriale all’auditorium “Amato” dopo la riapertura: 9 compagnie e 11 date di

AUGUSTA – Undici serate teatrali complessive, nove compagnie amatoriali coinvolte e un calendario che copre quasi due mesi: sono i numeri che segnano un primo tentativo di strutturare una stagione teatrale comunale nell’auditorium “Giuseppe Amato”, dopo anni di aperture e chiusure, con l’obiettivo dichiarato di restituire continuità a uno spazio che, per collocazione e capienza, potrebbe rappresentare il principale contenitore culturale pubblico della città.

Con deliberazione di giunta, adottata ieri, è stato infatti approvato il programma ufficiale della rassegna “Augusta… in scena“, articolata in undici spettacoli tra il 22 febbraio e il 19 aprile prossimi. L’amministrazione comunale concede il patrocinio oneroso e prevede un compenso di mille euro per ciascuna delle nove compagnie partecipanti, oltre alla copertura delle spese relative ai diritti Siae, al service tecnico e alla tipografia, con imputazione sul capitolo di bilancio dedicato a eventi e manifestazioni culturali.

L’auditorium comunale all’interno della cittadella degli studi era stato oggetto tra il 2023 e il 2024 di ulteriori interventi di manutenzione e adeguamento, dopo una precedente chiusura per lavori protrattasi per quasi cinque anni tra il 2014 e il 2018. La nuova inaugurazione si era tenuta esattamente un anno fa, il 21 e 22 febbraio 2025, con due serate dell’affermato attore e regista augustano Antonello Costa. Da allora, tuttavia, non si erano registrate iniziative strutturate, nonostante l’adozione, nel giugno 2025, di un regolamento che disciplina in maniera puntuale modalità di concessione temporanea degli spazi e tariffe ufficiali per l’utilizzo del cosiddetto teatro comunale.

La capienza massima dell’auditorium è di 233 posti a sedere e l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, con apertura sala alle ore 18,30 e del sipario alle ore 19.

Il programma si apre domenica 22 febbraio con Vuoti a rendere, soggetto di Maurizio Costanzo, per la regia di Patrizia Gula, a cura della compagnia Redicuore. Sabato 28 febbraio andrà in scena Cercasi iennuru disperatamente di Nunzio Cocivera, regia di Antonella Liggeri, con la compagnia Attori per caso. Sabato 7 marzo è in cartellone Sia fatta la volontà di Dio di Mauro Italia, regia dello stesso autore, proposto dal Teatro stabile Augusta. Sabato 14 marzo sarà la volta di Odissea… a modo nostro, commedia di Stefania Serra, regia della stessa Serra, con la compagnia Genitori in scena. Domenica 22 marzo spazio a D… come, regia di Mimmo Terranova, a cura dell’Associazione artistico culturale Trinacria.

Ad aprile la rassegna prosegue sabato 11 con Palcoscenico a sorpresa, varietà diretto da Attilio Piazza e Mirko Birritteri per Officina teatrale; domenica 12 con Dalle stalle alle stelle, commedia brillante in due atti di Francesco Sineri, regia di Pietro Quartarone, a cura di Teatrando – Gruppo teatro Auser; giovedì 16 aprile con Comicactus – La famiglia va in teatro, cabaret diretto da Andrea D’Amico per la Compagnia del Cactus; sabato 18 e domenica 19 aprile con L’amico Archimede, storia semiseria fra sogno e realtà di Ettore Mastrogiulio, regia di Sergio Sillato, proposta da Teatru d’o suli.