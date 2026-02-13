Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 12 al 18 febbraio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 12 febbraio a mercoledì 18 febbraio 2026

Gio 12 – Sab 14 – Dom 15 – Mar 17 – Mer 18 febbraio

Crime 101 – La strada del crimine (C. Hemsworth, H. Berry, M. Ruffalo) (2h e 15m): ore 21:15

Cime tempestose (M. Robbie, J. Elordi) (2h e 16m): ore 17:30 – 20:00

Goat – Sogna in grande (C. McLaughlin) (1h e 40m): ore 17:00

Agata Christian – Delitto sulle nevi (C. De Sica, Lillo) (1h e 45m): ore 19:00 – 21:00

Le cose non dette (S. Accorsi, M. Leone, C. Santamaria) (1h e 54m): ore 17:00 – 19:10

Ven 13 febbraio

Crime 101 – La strada del crimine (C. Hemsworth, H. Berry, M. Ruffalo) (2h e 15m): ore 22:00

Cime tempestose (M. Robbie, J. Elordi) (2h e 16m): ore 18:10 – 20:40

Goat – Sogna in grande (C. McLaughlin) (1h e 40m): ore 16:00

Agata Christian – Delitto sulle nevi (C. De Sica, Lillo) (1h e 45m): ore 20:00

Le cose non dette (S. Accorsi, M. Leone, C. Santamaria) (1h e 54m): ore 16:00 – 17:50

Chiusura: Lun 16 febbraio

