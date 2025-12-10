Primo piano Augusta, al via la “rigenerazione urbana” al Rivellino: assegnati lavori per mezzo milione di euro di

AUGUSTA – È stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “rigenerazione urbana con efficientamento energetico” dell’area del ponte al Rivellino e della Porta spagnola, uno dei due collegamenti tra l’Isola e la Borgata, in attesa del terzo ponte in corso di realizzazione.

Con determina settoriale del 5 dicembre, l’appalto è stato assegnato all’operatore economico “Impresa Serafini costruzioni e restauri srl”, con sede legale a Noto, unico partecipante alla procedura negoziata svolta sul Mepa con criterio del massimo ribasso, offrendo un prezzo ribassato del 6,50 per cento.

L’importo contrattuale dell’aggiudicazione ammonta a 243mila 558 euro per i lavori ribassati, oltre a 25mila 392 euro per oneri di sicurezza, 98mila 715 euro per costo della manodopera e 80mila 886 euro pari all’Iva al 22 per cento, per un totale complessivo di 448mila 552 euro a carico del bilancio comunale 2025.

Alla base del progetto vi è un sopralluogo tecnico effettuato nell’area del ponte al Rivellino, a seguito del quale l’amministrazione ha ritenuto di non procrastinare un intervento risolutivo su una zona rimasta per anni in stato di degrado. Negli atti della progettazione preliminare si sottolinea, infatti, la necessità di “mettere in sicurezza e ridare decoro alla zona che ospita uno dei monumenti simbolo della città” tra le ringhiere divelte e di “efficientare la pubblica illuminazione, attualmente carente rispetto alle normative vigenti sull’inquinamento luminoso e sul risparmio energetico, rendendola conforme alle normative ambientali, regionali, nazionali”, tant’è che l’area da tempo risulta spesso al buio.

Il percorso amministrativo che ha portato all’attuale aggiudicazione si è sviluppato a partire dall’inizio della scorsa estate, con la conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri degli enti competenti (Capitaneria di porto, Demanio, Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, Soprintendenza, Genio civile, Sesto Settore comunale) indetta il 25 giugno e conclusasi il 9 agosto.

Quindi sono stati approvati con apposite delibere di giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica l’8 settembre, con un quadro economico di 510mila 650 euro, e il progetto esecutivo il 2 ottobre, che ha recepito anche le prescrizioni della Soprintendenza senza variazioni del quadro economico. Risale al 19 novembre la determinazione a contrarre per l’avvio della procedura negoziata senza bando sul Mepa, con invito a cinque operatori economici in possesso di qualificazione specifica, ricevendo una sola offerta valida, che ha portato all’aggiudicazione.