Primo piano Augusta, al via le tre notti di blackout programmato: senza luce l’intero territorio di

AUGUSTA – Sarà interrotta per tre notti consecutive l’energia elettrica nell’intero territorio comunale, a partire dalla mezzanotte tra questo lunedì 3 e martedì 4 novembre.

Come anticipato a metà ottobre da La Gazzetta Augustana.it, il blackout programmato riguarda l’intero territorio comunale di Augusta e quello della contigua Villasmundo (frazione di Melilli) per interventi sugli impianti disposti dal gestore della rete nazionale E-distribuzione.

L’interruzione dell’energia elettrica interesserà le notti di novembre tra lunedì 3 e martedì 4, tra martedì 4 e mercoledì 5, e tra mercoledì 5 e giovedì 6, dalla mezzanotte alle ore 6 del mattino.

Come nel precedente dello scorso aprile, allora per due notti, abitazioni e strade dell’intero territorio comunale resteranno al buio nella fascia oraria indicata. In quell’occasione, è stato sottolineato di non utilizzare gli ascensori nelle ore previste, anche se l’energia elettrica dovesse riattivarsi.