Primo piano Màkari 4, intensa interpretazione dell’augustana Anna Passanisi di

AUGUSTA – Domenica 2 novembre, quasi tre milioni di telespettatori si sono sintonizzati su Raiuno per seguire il terzo episodio della quarta stagione di Màkari, la fortunata serie televisiva tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri e di cui è interprete protagonista il celebre attore palermitano Claudio Gioè. Tra i volti del cast, gli spettatori più attenti hanno riconosciuto l’attrice augustana Anna Passanisi, impegnata in un ruolo di forte intensità drammatica.

La puntata, dal titolo Il ballo dei diavoli, ha conquistato il prime time con 2.820.000 spettatori e uno share del 17,4 per cento, confermandosi il programma più visto della serata.

Anna Passanisi, professionista del palcoscenico e del set, si è formata alla scuola del Teatro stabile di Catania, dopo le prime esperienze amatoriali maturate al Liceo “Megara”. Vive tuttora ad Augusta, dove ha contribuito alla crescita culturale cittadina e alla diffusione del teatro civile, e da cui si muove verso i teatri che accolgono le diverse produzioni di cui è spesso artefice.

Madre di due figli, l’attrice ha affrontato di recente un momento personale doloroso per la prematura scomparsa, lo scorso agosto, del marito Marco.

Tra le sue più recenti esperienze teatrali di rilievo si ricorda la pièce Giocavamo a mosca cieca, tratta dal libro I bambini della croce bianca del cronista siracusano Carmelo Miduri, interpretata e diretta insieme al concittadino Davide Sbrogiò, che ha dato il via, lo scorso aprile al Teatro comunale di Siracusa, a una rassegna di teatro civile pro Unicef.

La presenza di Anna Passanisi in Màkari rappresenta non solo un riconoscimento alla sua carriera artistica, ma anche un motivo d’orgoglio per la città di Augusta, che continua a esprimere talenti capaci di distinguersi nel panorama nazionale.