Primo piano Augusta, al via l’organizzazione della 22ª “Stramegara” di

AUGUSTA – L’Asd Atletica Augusta ha messo in moto la macchina organizzativa per la storica gara podistica “Stramegara“, che si terrà nel pomeriggio di domenica 21 maggio, quest’anno giunta alla sua ventiduesima edizione. È intendimento degli ideatori portare ai nastri partenza, ancora una volta in piazza Duomo, atleti di grande livello nazionale e internazionale, sia al maschile che al femminile, senza dimenticare i talenti dei settori giovanili.

L’evento è valevole come quarta tappa del Grand prix provinciale di Siracusa di corsa su strada, circuito nel quale si cimentano in particolare gran parte degli atleti master della provincia aretusea.

Il presidente dell’Atletica Augusta, Lino Traina e i suoi collaboratori fanno sapere che “stanno portando a termine gli ultimi colpi per garantire una start list eccezionale e per assicurare un grande spettacolo come per l’edizione del 2022“.

All’ultima edizione, svolta in ottobre e di mattina (vedi foto di repertorio in copertina), hanno partecipato grandi campioni internazionali del calibro di Catalin Tecuceanu, rumeno ma naturalizzato italiano un anno fa, finalista ai recenti Europei e medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Oltre ai vincitori maschile e femminile, Joao Bussotti e la grande star di casa, l’augustana Giulia Aprile, purtroppo assenti la prossima domenica 21 maggio per impegni lontano dalla Sicilia.