Primo piano Ztl Brucoli, varchi elettronici attivi dal 16 giugno dopo un mese di prova. Info su “white list” e multe di

AUGUSTA – È stata presentata stamani la nuova Ztl di Brucoli, che vede la principale novità nell’introduzione dei varchi elettronici, già installati lo scorso febbraio, che consentiranno di multare automaticamente e in differita gli accessi irregolari, sia in entrata che in uscita, senza sottrarre forze alla Polizia municipale notoriamente sotto organico.

“Un tassello tecnologico avanzato per la viabilità di Brucoli“, lo ha definito il sindaco Giuseppe Di Mare stamani alla conferenza stampa tenuta a palazzo di città (vedi foto all’interno), aggiungendo un appello alla “collaborazione di tutti per superare questo periodo di prova“.

I varchi elettronici verranno infatti attivati lunedì 15 maggio, ma esclusivamente per una fase di “pre-esercizio e informativa agli utenti“, di prova in sostanza, che durerà fino a giovedì 15 giugno, periodo nel quale comunque le fasce orarie con Ztl potrebbero vedere la presenza di vigili urbani con le modalità sanzionatorie tradizionali. Il giorno seguente, venerdì 16 giugno il debutto effettivo con la Ztl estiva che sarà in vigore dal 16 giugno al 3 settembre per i venerdì, i giorni prefestivi e festivi, dalle ore 21 alle 2, mentre dal 4 al 20 agosto lo sarà tutti i giorni dalle ore 21 alle 2.

I varchi elettronici sono quattro, situati in via Nuova, via Libertà, via Augusta e via Canale, come ha riferito stamani il comandante della Polizia municipale, Salvatore Daidone, illustrando con l’ausilio di slide la planimetria del borgo marinaro (vedi nostro collage di copertina), unitamente alle modalità di ottenimento dell’autorizzazione dematerializzata, cioè del pass virtuale. Gli aventi diritto, anche da smartphone tramite Spid o carta d’identità elettronica, dovranno provvedere a inserire la targa dei propri veicoli nella “white list” sul portale https://augusta.sismic.it/, di cui è presente il link nel sito web del Comune cliccando sulla sezione “Ztl Brucoli”.

La sanzione amministrativa per transito irregolare nella Ztl, ai sensi del codice della strada, ammonta a 83 euro (più 17,50 euro), con possibilità di “sconto” del 30 per cento sull’importo della violazione se pagata nei primi 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, pari pertanto a 58,10 euro (più 17,50 euro). È stato precisato stamani che anche se si accede prima dell’orario in cui scatta la Ztl e si esce dopo l’orario in cui è in vigore, il sistema dei varchi elettronici riesce comunque a rilevare lo stazionamento irregolare.

Per quanto riguarda il parcheggio, il terreno di proprietà dell’Enel alle porte di Brucoli è stato ancora una volta concesso al Comune in comodato d’uso gratuito quale area di sosta stagionale. Un’area che può contenere circa cinquecento autovetture, secondo la stima di Luca Baffo, presidente dell’associazione “Brucoli”, stamani al tavolo dei relatori. Sempre in conferenza stampa, l’assessore alla Polizia municipale Pino Carrabino ha altresì confermato che sarebbe tuttora in corso l’iter, avviato ormai un anno fa dall’amministrazione comunale con atto di indirizzo, per l’acquisizione e la riqualificazione del suddetto terreno in un vero e proprio parcheggio con servizi annessi.